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Пятница| 17 Января, 11:08 |
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Чукотка увеличила добычу почти всех полезных ископаемых
Больше всего выросли показатели по природному газу – на 72%, сообщает ИА "Чукотка".
Окружной комитет природных ресурсов и экологии подвёл итоги добычи полезных ископаемых за 2019 год. По драгоценным металлам отмечен небольшой прирост: добыча золота на Чукотке составила 24,45 тонн (22,1 тонны – коренное) или на 1 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Серебра в регионе получили 111,68 тонн, что на 250 кг больше, чем годом ранее, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотской области.
Основной вклад внесла Чукотская горно-геологическая компания с показателями 11,2 тонны золота и 95,8 тонн серебра. Всего добычу рудного золота вели пять предприятий. Россыпного золота на конец года получено 2,4 тонны, что на 230 кг (9%) меньше показателей 2018 года.
Добыча природного газа в январе – декабре прошлого года составила 65,45 млн кубометров, что на 72 % больше уровня 2018 года. Запасы Западно‐Озёрного месторождения осваивает ООО "Сибнефть–Чукотка". Объёмы добычи обусловлены потребностями Анадырской газомоторной ТЭЦ и переводом в ноябре 2018 года одного котла теплоцентрали на природный газ.
По состоянию на 1 января 2020 года в округе добыто 832,73 тыс. тонн угля, что на 16 % больше, чем в 2018 году. При этом показатели ООО "Шахта Угольная" сократились на 41% до 82,63 тыс. тонн бурого угля, а ООО "Берингпромуголь", напротив, заметно увеличило добычу каменного угля, достигнув показателя в 750,11 тыс. тонн или 130 % от уровня 2018 года.
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