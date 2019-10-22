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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 19 Ноября, 17:55 |
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Свыше 20 тонн золота добыли на Чукотке с начала года
За 10 месяцев текущего года на Чукотке круге добыто свыше 20 тонн золота. По данным Комитета природных ресурсов и экологии, золотодобыча в регионе осталась практически на уровне, всего на 0,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам губернатора Романа Копина, золотые проекты в округе по-прежнему флагманские. Идёт подготовка к вводу новых золоторудных месторождений «Клён» и «Кекура». В настоящее время происходит диверсификация, на территории округа активно разрабатываются месторождения меди, угля, газа.
Добычу рудного золота в округе осуществляют пять предприятий. Лидером по добыче является Чукотская горно-геологическая компания. Она же лидер по приросту – разнице в добыче рудного золота за отчетный период. За 10 месяцев на месторождении «Купол» добыто свыше 9 тонн золота - на тонну больше, чем показатели добычи аналогичного периода 2018 года, также получено более 80 тонн серебра. В целом, добыча серебра за январь-октябрь превысила 94 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.
Также в регионе ведётся добыча угля и природного газа. За 10 месяцев в округе добыто свыше 620 тыс. тонн бурого и каменного угля, что составляет 103 % от уровня аналогичного периода прошлого года. Причём объём добычи каменного угля на месторождении «Фандюшкинское поле» возросла на 15 %.
Ещё более впечатляющие показатели по добыча природного газа, которая превысила 50 млн. куб. м. и составила 203 % от уровня прошлого года. Объемы добычи обусловлены потребностями Анадырской газомоторной ТЭЦ и переводом одного котлоагрегата теплоэлектростанции на использование природного газа.
Добыча полезных ископаемых традиционно является основой экономики Чукотки. Уникальный минерально-сырьевой ресурсный потенциал Чукотки обеспечивает высокий уровень благосостояния жителей региона. Рост налоговых поступлений от развития добычи полезных ископаемых даёт возможность увеличить социальные расходы бюджета, в том числе на сохранение национальной самобытности и традиционных отраслей хозяйствования коренных народов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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