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На Чукотке презентовали обновленные нанояранги
В том числе, усовершенствованные, с учетом пожеланий работников отрасли, современные яранги, сообщает ИА "Чукотка".
29 новых нанояранг получат оленеводы округа в этом году. Часть из них уже доставили в хозяйства. Усовершенствованные мобильные жилища получили название "Яранга 6.5". Накануне демонстрационный образец показали участникам и гостям окружного слёта оленеводов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотской области.
«Первые яранги, которые поступали нам в 2018 году, были сложнее в сборке. У новых моделей облегчённый стеклопластиковый каркас и лёгкий купол, в комплекте идёт лебёдка, при помощи которой установка занимает 20-30 минут», – рассказал заместитель начальника окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Эттыкеу.
"Яранга 6.5" стала немного меньше предшественницы. Разработчики уменьшили печку, она используется вместе с теплоэлектрогенератором, от которого можно зарядить ноутбук или смартфон. Кроме самого мобильного жилища в комплект входят спутниковый телефон, два снегохода "Буран" и сани для перевозки яранги и прочего груза.
На приобретение и доставку нанояранг потрачено 72,5 млн рублей. При этом основную часть составили федеральные средства, выделенные по линии Минвостокразвития. Расходы окружного бюджета составили 5% от общей суммы.
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