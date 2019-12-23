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На соискание литературной премии имени Юрия Рытхэу зарегистрированы первые заявки
Заявки поступили от авторов из Анадыря и Магадана, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на радио "Пурга".
В Анадыре продолжается приём заявок на соискание литературной премии имени Юрия Рытхэу. Как сообщили радио "Пурга" в "Музейном Центре "Наследие Чукотки", получено три произведения – одно от анадырского автора, два – от писателя из Магадана. Все они заявлены в номинации "Публицистика".
Тематика ХIII конкурса литераторов – “Писатели – юбилею Победы”. На конкурс принимаются опубликованные художественные произведения за последние пять лет. Они должны отражать вклад в Победу, героизм и подвиг жителей Чукотки в Великой Отечественной войне, а также величие и красоту северного края, историю освоения северных территорий, жизнь, быт, традиции, фольклор, обычаи коренных малочисленных народов Севера. Работы могут быть представлены как на русском, так и на языках коренных малочисленных народов Севера. Премия присуждается в трёх номинациях: “Проза”, “Поэзия” и “Публицистика”.
Напомним, приём заявок на соискание литературной премии им. Юрия Рытхэу начался в середине декабря и завершится 14 февраля. Принять участие в конкурсе могут авторы старше 18 лет.
Документы принимаются по адресу: 689000, город Анадырь, Чукотский автономный округ, ул. Ленина, д. 23, Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа Музейный Центр “Наследие Чукотки”.
Досье: Юрий Сергеевич Рытхэу (1930-2008) – самый известный чукотский писатель. Писал на чукотском и русском языках. Все произведения Юрия Рытхэу связаны с жизнью представителей его народа – чукчей. Произведения писателя переведены на многие языки народов СССР и иностранные языки. На его стихи композитор Эдуард Артемьев создал вокально-инструментальную сюиту “Тепло Земли”. Последнее произведение Юрия Рытхэу – “Дорожный лексикон” – вышло в 2010 году.
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