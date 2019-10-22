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20 Ноября 2019, 11:29 | Регион сегодня |

На чукотских "дальневосточных гектарах" открылась новая животноводческая ферма

Семья Ковригиных взяла землю по программе "Дальневосточный гектар" в селе Марково Анадырского района Чукотского автономного округа, чтобы заниматься сельским хозяйством – выращивать овощи, держать скотину и птичник

О развивающемся в чукотской лесотундре сельхоз проекте Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке рассказала получатель «дальневосточного гектара» Вера Ковригина.

«Мы давно увлекаемся сельским хозяйством, даже как-то хотели поднимать заброшенный колхоз. А с появлением программы «Дальневосточный гектар» смогли взять землю и заняться любимым делом, чтобы оно кормило и радовало», - рассказывает Вера Ковригина. «В магазинах раньше было всё привозное и мы решили изменить ситуацию – открыли ферму, чтобы выращивать свои овощи, разводить скотину и птицу. На реализацию проекта удалось выиграть сельскохозяйственный грант – 1,5 млн рублей. Купили коров, а сегодня уже получили телят. Молоко теперь в посёлке своё».
Сегодня на ферме 9 голов крупного рогатого скота, два десятка поросят и 200 кур. И фермерам ещё надо постараться и хорошо расшириться, чтобы обеспечить продукцией всё Марково. Другое направление проекта Ковригиных – овощеводство. Климат в селе Марково помягче, чем рядом с Анадырем, - нет вечной мерзлоты, а летом температуры даже превышают отметку в 30 градусов. По словам Веры, удаётся помимо традиционных картошки, кабачков и огурцов с помидорами, выращивать даже бахчевые – дыни и арбузы. Но овощи фермеры выращивают только коротким летом, а на зимнее время планируется построить теплицу. Чтобы получить средства, Ковригины готовят новый проект на грант.
«Если удастся получить поддержку, то в нашем селе круглый год будут свежие овощи. А сейчас пока зимой нет альтернативы привозным «пластмассовым» помидорам. Но мы это исправим. Я хочу, чтобы Марково возрождалось, чтобы здесь стало комфортно. Природа у нас потрясающей красоты, теперь появляется ферма, а с ней и работа для односельчан. Хочу, чтобы село развивалось - я очень люблю свою Чукотку и ни на что её не променяю!», - делится Вера Ковригина.

Помимо государственных мер поддержки фермеры участвуют и в частных конкурсах. Ковригины выиграли грант Фонда «Купол» и на эти средства приобрели необходимую технику для работы на ферме, а также для доставки продукции в окружающие населённые пункты: сёла Чуванское, Амурское, Усть-Белое и столицу региона г. Анадырь.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила своё действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.

Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки - это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки можно на сайте АРЧК ДВ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Чукотка  дальневосточный гектар  Чукотский автономный округ 


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