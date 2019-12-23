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Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
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09 Января 2020, 03:12 | Регион сегодня |

На Чукотке морской порт Певек реконструируют к концу 2020 года

Проект реконструкции морского порта Певек включён в план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года

Также в план вошла реконструкция двух аэропортов округа, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на Минвостокразвития.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщило об утверждении плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. В соответствии с указом президента России к 2024 году грузопотоки по СМП должны увеличиться до 80 млн тонн.

План сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков, в него вошли 84 мероприятия.

«Согласно плану, к декабрю 2020 года будет завершена реконструкция объектов в морском порту Певек (Чукотский автономный округ). Предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса г. Певек и аэропорта Кепервеем (Чукотский автономный округ)», – сообщили в Минвостокразвития.

Также предусмотрено создание арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России и оснащение их современными спасательными средствами. Включены в план и мероприятия по строительству специальных спасательных судов ледового класса, атомных ледоколов класса "Лидер". Перечень проектов, планируемых к реализации в рамках развития СМП, Минвостокразвития и Росатом представят в мае 2020 года

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил нам задачу по развитию Арктической зоны России. Одной из основных задач мы считаем увеличение перевозок грузов по Северному морскому пути до 80 млн тонн. Мы подготовили проект закона, который позволит создать сбалансированную систему преференций в регионе. Развитие территорий должно идти не однобоко, а стать комплексным и эффективным», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

 

Теги: порт  Чукотка  реконструкция 


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