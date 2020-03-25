|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 11 Июня, 20:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк финансирует предприятия Чукотки в преддверие открытия сезона северного завоза
Деньги пойдут на закупку и доставку товаров в рамках северного завоза 2020 года – короткого навигационного периода с середины июня по октябрь. Подобные сделки крайне важны для предпринимателей Чукотки: в случае сбоя в графике поставок есть риски, что товар невозможно будет доставить на территорию Чукотского АО в связи с закрытием навигации.
Напомним, ООО «ЧукотХозТорг» - один из крупнейших торговых предприятий Чукотского АО, располагает сетью розничных магазинов в г. Анадыре и районах автономии. Осуществляет торговлю строительными материалами, товарами народного потребления, хозяйственными товарами, является авторизованным дилером российских и зарубежных заводов производителей авто- и мототехники, занимается поставкой техники сельскохозяйственным предприятиям Чукотки и жителям округа. Производит гарантийный ремонт и техосмотр автомобильной и специальной техники.
Александр Колонцов, и. о. управляющего Чукотским отделением ПАО Сбербанк:
«Чукотский автономный округ – самый северо-восточный и самый удаленный регион России, имеющий особое экономическое и геополитическое значение. Так как соединение с федеральной сетью авто- и железных дорог отсутствует, морской транспорт обеспечивает основной завоз материально-технических ресурсов и продовольствия на Чукотку. Поэтому предприятию крайне важно к началу закупочной кампании обеспечить необходимый объем финансовых ресурсов, чтобы провести всю логистическую цепочку от продавца до выгрузки в конечные точки хранения на территории Чукотского АО».
Александр Ендальцев, учредитель ООО «ЧукотХозТорг»:
«Мы работаем со Сбербанком уже 18 лет и с каждый годом убеждаемся в том, что Сбербанк был и остается нашим надёжным партнером. Для нас важно получать поддержку от банка именно в период начала сезона северного завоза. И ежегодно мы получаем финансирование для успешного ведения бизнеса и обеспечения населения Чукотского АО необходимыми товарами».
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Сбербанк финансирует предприятия Чукотки в преддверие открытия сезона северного завоза
- На Чукотке презентовали обновленные нанояранги
- "Академик Ломоносов" выдал первые 10 млн кВт•ч электроэнергии
- Чукотка увеличила добычу почти всех полезных ископаемых
- Столица Чукотки отметила 55-летие присвоения статуса города
- На соискание литературной премии имени Юрия Рытхэу зарегистрированы первые заявки
- На Чукотке морской порт Певек реконструируют к концу 2020 года
- Чукотка получила новую атомную энергию
- На чукотских "дальневосточных гектарах" открылась новая животноводческая ферма
- Свыше 20 тонн золота добыли на Чукотке с начала года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.