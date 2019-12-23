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Столица Чукотки отметила 55-летие присвоения статуса города
12 января 1965 года был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР О преобразовании рабочего поселка Анадырского сельского района Магаданской области в город районного подчинения, сообщает ИА "Чукотка".
12 января 1965 года принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О преобразовании рабочего поселка Анадырь Анадырского сельского района Магаданской области в город районного подчинения". К этой дате приурочена выставка "Вспоминая Анадырь", открытие которой состоится в 12:20 15 января в Музейном Центре "Наследие Чукотки", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.
«Экспозиция будет интересна, как старшему поколению, они вспомнят улицы города своей юности, так и молодому, они увидят, как преображалась и менялась окружная столица. Посетители познакомятся с экспонатами, отражающими историю города с 1965 года», – сообщили в музейном центре.
На выставке будет представлены панорамные фотографии города разных лет, снимки знаковых зданий и объектов. Посетители смогут увидеть более 30 фотографий: фото больницы 1965 года, окрисполкома 1985 года, строительной площадки ТЭЦ 1979 года, строительство первого многоэтажного дома (улица Ленина, д. 27).
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