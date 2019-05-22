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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июня, 10:55 |
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Инвесторы грезят "звездами"
«Развитие туристической отрасли Дальнего Востока до конкурентоспособного уровня требует много времени и средств, и пока, несмотря на первые успехи, до этого еще далеко. Больше людей стали приезжать во Владивосток, на Сахалин, Курильские острова. Это здорово, но это такой инерционный сценарий, который не меняет главной данности: мы пока не конкурентны в туризме. Конкурентность туризма - это когда есть гостиницы мирового уровня, к которому люди привыкли, есть такое же питание, есть благоустроенные набережные, дороги, инфраструктура», - отмечал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
У гостей Приморья сегодня достаточно обширный выбор средств размещения, однако в отрасли есть немало новых ниш и возможностей для эффективных инвестиций, в том числе, с ориентиром на лучшие стандарты наших соседей по региону - Японии, Кореи и Китая.
«Звезды» на фасаде
На данный момент единственным отелем высшей категории в Приморье является бывшая гостиница «Хёндэ», открытая еще в 1997 году. Для подтверждения репутации в 2015 году отель, расположенный в самом центре Владивостока, даже прошел добровольную сертификацию и подтвердил статус 5-звездочного отеля; ранее гостиница была 4-звездочной.
В начале прошлого года южнокорейская Lotte Group выкупила отель у корпорации Hyundai. После того, как сделка была завершена, новый собственник в течение нескольких месяцев проводил реконструкцию гостиницы и переформатирование под требования нового бренда.
В июле новый собственник открыл обновленную гостиницу под названием Lotte Hotel Vladivostok, четвертую под брендом Lotte в России.
Параллельно Lotte приобрела земельный участок в центре Владивостока. В настоящее время корпорация разрабатывает варианты использования данной территории для дальнейшего развития бизнеса. В частности, инвестор рассматривает возможность строительства еще одной гостиницы.
На данный момент сразу несколько проектов заявлено к реализации резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ). Соответствующие соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) подписали компании «Буссе», «Морской бриз» и «Истерн Аква Парадайз». Инвестиции в проекты могут превысить 1 млрд рублей, планируется создание около 100 рабочих мест.
ООО «Истерн Аква Парадайз» рассчитывает поэтапно возвести в санаторно-курортной зоне, вдали от центра города, 15-этажный апарт-отель и предлагать своим гостям не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.
Проект ООО «Буссе» заключается в строительстве гостиницы на 135 номеров трех категорий: стандарт, полулюкс и люкс.
Пансионат на 99 номеров в административном центре Владивостока планирует построить ООО «Морской бриз». Помимо гостиничных, инвестор также будет оказывать услуги в области индустрии делового туризма - проектом предусмотрены бизнес-центр и конференц-зал с возможностью размещения около 200 человек.
Азиатский стиль
ООО «Отель Прайд» начало строительство гостиницы на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Инвестором выступает южнокорейская LS Networks Co. Ltd, она вложит в проект около 600 млн рублей. Ввод гостиницы запланирован на IV квартал 2020 года.
Гостиничный комплекс будет состоять из 152 номеров, рассчитанных на размещение 211 гостей, гостевых домов и необходимой для четырехзвездочного отеля инфраструктуры: двух ресторанов, баров, СПА, конференц-залов.
Для LS Networks это не первый проект на Дальнем Востоке: в 2014 году компания принимала участие в разработке технико-экономического обоснования для строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта Южно-Сахалинска, а в 2017 году ввела в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию «Южная» в Хабаровском крае. LS Networks входит в состав южнокорейской корпорации LS Group, является специализированной структурой для ведения международной торговли и проектного бизнеса.
Японская компания Simple Create Co Ltd. выступит соинвестором строительства гостиничного комплекса с казино «Империал» на территории интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье».
Проект, ранее называвшийся Selena, реализует российское ООО «Даймонд Форчун», имеющее в аренде несколько участков интегрированного курорта. По соглашениям с администрацией Приморского края ООО сегодня ведет строительство на двух участках, возводя гостиницу с казино, SPA-центром и ночным клубом.
Первая фаза комплекса «Империал» включает отель с четырьмя категориями номеров и казино площадью около 9 тыс. кв. м с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. Запланированный срок открытия комплекса - осень 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят $70 млн.
Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров с инвестициями около $200 млн.
«Мы скорректировали проект гостинично-развлекательного комплекса, сделали его еще более современным с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов. В связи с тем, что правительство России предоставляет облегченный визовый режим нашим ближайшим соседям - жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга, мы намерены принимать около 340 тыс. гостей в год», - отмечает председатель совета директоров ООО «Даймонд Форчун» Сергей СИДОРОВ.
Simple Create в Японии занимается широким кругом проектов - от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Опыт инвестирования в российские проекты у бизнесменов уже есть, совместно с российскими партнерами они открыли медицинский центр в Хабаровске.
Премиальные стандарты
В начале этого года отель «Азимут» и туристическая компания «Фрегат-Аэро» прошли сертификацию по программе Japan Friendly. Программа действует по аналогии с уже известным проектом China Friendly и нацелена на повышение уровня сервиса компаний до японских стандартов туризма и гостеприимства.
Представителем программы в Приморье является краевой Туристско-информационный центр (ТИЦ). В 2015 году центр инициировал проект «Гостеприимное Приморье», направленный на создание комфортной информационной среды для туристов. В его рамках ТИЦ занимается продвижением федеральных проектов в Приморье, в числе которых и проекты категории Friendly, предоставляющие участникам эксклюзивные возможности улучшить качество своего сервиса для туристов из соответствующих стран.
«Мы являемся представителями программы China Friendly, в рамках которой уже аттестованы четыре приморские компании, и теперь - Japan Friendly. В дальнейшем закономерным будет также реализация программ Korea Friendly и India Friendly. Их участниками являются представители туриндустрии, в первую очередь, средства размещения, галереи и музеи, рестораны и кафе, автотранспортные предприятия. Во Владивостоке сертификацию по программе Japan Friendly пока прошли отель «Азимут» и туристическая компания «Фрегат-Аэро». Они первыми будут осваивать японские стандарты сервиса, которые считаются одними из лучших в мировой практике туризма и гостеприимства», - рассказала глава ТИЦ Дарья ГУСЕВА.
Участник программы Japan Friendly должен соответствовать высоким критериям оценки. При сертификации, например, гостиницы, помимо классических требований к номерному фонду в зависимости от категории отеля, учитывается ряд факторов. В частности, гости отеля должны иметь возможность расплатиться за услуги банковской картой крупнейшей японской платежной системы JCB. На завтрак в меню включаются блюда японской кухни. Отдельное требование к персоналу - он должен говорить по-английски, понимать менталитет и обычаи японцев. Кроме того, необходимы сайт и навигация отеля не только на русском, но и на английском языке, использование в навигации изображений международных общепринятых пиктограмм. Для отелей категории «5 звезд» предъявляется дополнительное требование - наличие газет на японском языке.
По мнению директора департамента туризма Константина Шестакова, программа Japan Friendly поможет не только стандартизировать сервис под запросы японского туриста, но и помочь сотрудникам туриндустрии Приморья поднять уровень ведения своего бизнеса на более высокий уровень.
Досье "Дальневосточного капитала": Федеральный закон об обязательной классификации объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей) в России подписан в феврале 2018 года и вступил в силу в январе 2019 года. Процедура будет проводиться поэтапно в зависимости от количества гостиничных номеров: с января по июль 2019 года классификацию должны будут пройти отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года - гостиницы, имеющие более 15 номеров, с 1 января 2021 года - абсолютно все гостиницы страны.
Диана БЕЛАЯ
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