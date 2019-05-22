Как выйти из зоны валютных рисков

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 21 Июня, 00:31 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
20.06 |
Дополнительные авиарейсы из Москвы во Владивосток запускают с 5 июля
20.06 |
Аквакультура выходит из тени
20.06 |
Экодоходы из промышленных отходов
20.06 |
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы
20.06 |
ААК "Прогресс" планирует дивиденды
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Июня 2019, 12:45 | Регион сегодня |

Как выйти из зоны валютных рисков

Перед компаниями, чья деятельность тесно связана с внешней торговлей - экспортом и импортом товаров, неизбежно возникают риски, вызываемые резкими колебаниями курсов валют

При этом «в минусе» рискуют остаться не только крупные участники внешнеэкономической деятельности, но и представители малого и среднего бизнеса, финансовое состояние которых, на первый взгляд, мало зависят от колебаний биржевых котировок. Как застраховать свой бизнес от валютных рисков, продолжаем обсуждать с руководителем Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn, Георгием Красильниковым.

- Георгий, страхование валютных рисков до сих пор активно внедряется все большим количеством компаний. Чем обусловлена высокая востребованность этого продукта?

- Валютным рискам больше всего подвергаются компании, которые импортируют либо экспортируют свой товар, или же несут часть операционных расходов в иностранной валюте. Если на понижении курса теряет экспортирующая компания, то при его повышении - импортирующая компания. Кроме того, часть бизнесменов ведет расчеты в рублях, но с привязкой цены к курсу, например, на дату платежа. И если бизнес-процессами на предприятии мы можем управлять сами, то на колебания курса влиять не можем. Из-за этого невозможно заранее предугадать, будет ли та или иная сделка прибыльной, не понесет ли предприятие убытки из-за переоценки продукции, сырья и комплектующих. Применение стратегий страхования валютных рисков или, языком специалистов, - хеджирование, позволяет бизнесу в текущем моменте рассчитать свой будущий финансовый результат.

- Какие инструменты страхования вы предлагаете?

- Это зависит от бизнес-процессов в компании клиента. Суть предлагаемых нами инструментов в том, что клиент совершает сделку сейчас, а расчет производится позже, при этом сразу на валютном рынке. В зависимости от инструмента, сроки расчетов могут быть строго привязаны к дате, либо эта дата может переноситься.

Чтобы было понятнее, рассмотрим этот финансовый инструмент на примере кейса. Предположим, есть импортер, который производит товар за границей и продает оптом на Дальнем Востоке. Его цель - через 3-6 месяцев получить прогнозируемую прибыль, которая в России рассчитывается в рублях, но денег на то, чтобы купить всю валюту сейчас, у него нет. Мы предлагаем ему внести гарантийное обеспечение в рублях и зафиксировать текущий курс валюты на весь объем контракта. После получения предоплаты производитель приступает к работе, а оставшаяся сумма контракта выплачивается через несколько месяцев по зафиксированному курсу. Это существенная экономия и дополнительная возможность расширить рынок сбыта за счет привлечения покупателей. За то, что предприниматель рассчитывается не сегодня, а позже, рынок возьмет с него определенную сумму, которая привязана к разнице ключевых ставок.

Ситуации, требующие минимизации валютных рисков могут быть самыми разными. Например, торговая компания закупила импортный товар по курсу 68 рублей за доллар, а сейчас вынуждена продавать по рыночному курсу 65 рублей за доллар. Или производственное предприятие закупает комплектующие в Германии: после падения рубля к евро цена комплектующих также возрастает. В обоих случаях курс вырос, но стратегии страхования будут разными. Для каждого случая оптимальная стратегия разрабатывается индивидуально.

- По каким валютам обычно страхуете бизнесменов?

- По тем, которые доступны на рынке Московской Биржи. Самые популярные валюты - доллар, евро, китайский юань. Они отличаются ликвидностью, но суть механизма при этом не меняется.

- Если переключиться с возможностей валютного рынка, что вы можете сказать о возможностях фондового рынка для бизнеса?

- С января 2018 года вступило в силу льготное налогообложение облигаций. Это - хороший стимул для среднего и крупного бизнеса делать облигационные выпуски. Обычно классический объем облигационного займа начинался от 500 млн рублей, и их скупали крупные институциональные инвесторы, маленькие компании на этот рынок не выходили, однако сейчас, поскольку появилось понятие льготного налогообложения, есть возможность расширить рынок потенциальных покупателей за счет розничных инвесторов. Компании могут разместить некрупные выпуски 100-200 млн рублей, для них сделана система упрощенной эмиссии. Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях. Причем эмитент сам определяет условия по облигациям, включая их досрочный выкуп и порядок выплаты доходов. А частные инвесторы, при грамотном размещении, получат прибыль. Таким образом, все в плюсе, как модно нынче говорить - «win-win».

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: валюта  торговля 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика