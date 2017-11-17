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08 Декабря 2017, 20:33 | Регион сегодня

Ученые пересчитали тигров в заказнике "Журавлиный"

Экспертам удалось подсчитать, сколько новых тигров появилось в заказнике "Журавлиный" в Еврейской Автономной области.

Мониторинг осуществляется силами МРОО «Центр «Тигр», АНО «Центр «Амурский тигр» и, при поддержке WWF России — Управления охотничьего надзора Еврейской автономной области.

С хорошими вестями вернулась рабочая группа с очередной поездки по мониторингу амурского тигра в ЕАО. В ходе планового мониторинга эксперты выяснили сколько именно тигрят родилось у тигрицы Светлой и тигра Бориса, обитающих на территории заказника «Журавлиный», а также установили точное минимальное количество амурских тигров на территории Еврейской автономной области.

«На сегодняшний день мы можем практически точно назвать численность тигров в Еврейской автономной области. Если в 2013 году по данным учета был зафиксирован всего один тигр, на территории заповедника «Бастак», то в 2017 году численность выросла до одиннадцати особей. Из них четверо – это тигры, выпущенные на территории области после реабилитации, а еще пятеро – тигрята реабилитированных тигров! — комментирует исполнительный директор МРОО «Центр "Тигр"» Виктор Кузьменко. — Это практически 2% от всей дикой популяции. На наш взгляд — это очень хороший результат, который показывает эффективность комплексного подхода к охране и восстановлению численности редких видов».

«Информация о тигрятах, которую мы получили, говорит о том, что группировка тигров в ЕАО становится устойчивой. И поэтому создание национального парка «Помпеевский» становится крайне важным для её сохранения. Сбор материалов и организация охраны мест выпуска в ЕАО амурских тигров является одном из приоритетов работы WWF России в этом регионе, которую мы осуществляем совместно с Управлением по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО», — комментирует старший координатор отдела Амурского филиала Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, к. б. н. Алексей Костыря.

О том, что тигрица Светлая стала мамой, стало известно еще в мае 2017 года. Но вот, сколько новых тигрят появилось на свет — оставалось для всех загадкой. Новые фото и видео с фотоловушек были получены в ходе мониторинга популяции амурского тигра в заказнике «Журавлиный». Тигрица Светлая вернулась на свой прежний участок, где с весны по осень этого года не отмечалась, и обошла владения со своими подросшими тремя тигрятами!

«Труднодоступность местности и малонаселенность территории — залог хорошего существования животных. Именно в этом причина успеха реинтродукции амурского тигра в Еврейской автономной области, — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр», к. б. н. Сергей Арамилев. – У тигров, как и у многих хищников, чётко выражено смещение охотничьих участков вслед за копытными животными. По сути, есть «летний» и «зимний». Именно поэтому специалистом долгое время не удавалась зафиксировать Светлую на фотоловушки, они были выставлены в местах, где тигрица появлялась в зимнее время (ориентировались на следы на снегу). С началом зимы хищница вернулась на свой зимний охотничий участок и показала нам своих тигрят. Для охраны группировки тигров ЕАО требует принятие незамедлительных административных решений, таких как создание национального парка «Помпеевский» и усиление работы службы охотничьего надзора».

Как и предполагали специалисты, возраст тигрят примерно один год. Тигрята бодры и веселы! Повторяя за мамой, они с любопытством обнюхивают маркировочные деревья. Пока сложно определить пол тигрят, но зато удалось рассмотреть полоски и увидеть знакомые рисунки: у одного из малышей есть «бесполосый» бок как у тигра Бориса! Счастливый отец семейства так же запечатлился на фотографиях, как всегда, в прекрасной форме.

«Эксперимент по реинтродукции этих редких хищников на территории ЕАО прошел успешно, и впервые после более чем пятидесятилетнего перерыва область вновь стала «тигриным регионом». В настоящее время здесь обитают две устойчивые группировки амурских тигров. Одна существует на севере области, вторая – на западе. Однако практика показала, что тигры периодически могут мигрировать по всей территории региона в силу его незначительной площади (площадь области составляет всего 3630000 га.). Поэтому сегодня Еврейскую автономную область целиком можно считать ареалом амурских тигров, — комментирует начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Алексей Феоктистов. — Тигры – это верх пищевой цепочки в среде животного мира, и то, что они не только прижились на территории области, но и стали образовывать семьи с тигрятами, говорит о благополучном экологическом состоянии региона. Тигр — это индикатор экологической стабильности территории. И данное обстоятельство не может не радовать нас!»

Как отмечает Алексей Феоктистов, при проведении мониторинга тигров, а также в целях охраны в местах их обитания инспекторским составом активно используются фотоловушки, за каждым участком, где обитают тигры, закреплены конкретные должностные лица, регулярно территорию области посещают специалисты МРОО «Центр "Тигр"», совместно с которыми осуществляются дополнительные рейдовые мероприятия.

Кроме того, в целях формирования бесконфликтного и доброжелательного отношения у людей к амурским тиграм в средних школах города Биробиджана и муниципальных районов области представителями ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО» с учениками постоянно проводятся экологические уроки, в населенных пунктах проводится разъяснительная работа с гражданами, начиная с 2015 ежегодно на территории области организовывается и проводится празднование Дня тигра

В этом году благодаря полученным в результате мониторинга данным установлено точное минимальное количество амурских тигров, обитающих в Еврейской автономной области – одиннадцать. На самом деле с учётом заходящих с Хабаровского края их больше.

МРОО проводит работу по мониторингу благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Фотоматериал предоставлен МРОО «Центр "Тигр"».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: заказник  амурский тигр  экология  Журавлиный  wwf 


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