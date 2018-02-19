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Открытие "Берингии-2018" на Камчатке сможет посмотреть весь мир
3 марта с территории биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова будет вестись прямая телевизионная трансляция праздника, посвящённого открытию «Берингии-2018». Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках.
Посмотреть грандиозный праздник в честь главного спортивного события сезона все пользователи Интернета смогут на официальном сайте «Берингии» и на странице гонки в Фейсбуке.
«Нам бы очень хотелось, чтобы это яркое, красивое действо увидело как можно большее количество людей. Интернет-трансляция позволит присоединиться к празднику любому, у кого нет возможности лично прийти на биатлонный комплекс, независимо от места жительства. Для этого лишь нужно зайти на сайт "Берингии" или на страницу сообщества гонки в социальной сети Фейсбук», - сказали в оргкомитете. - Покажем всё самое интересное!»
Вести эфир в студии пресс-центра гонки будет известный российский журналист, автор фильма «В одной упряжке», каюр «Берингии-2015» Григорий Манёв. В ходе трансляции запланированы прямые включения со старта гонки-пролога и трассы соревнований, с различных площадок биатлонного комплекса. Зрители увидят происходящее на главной сцене праздника, а также познакомятся с организаторами и участниками «Берингии-2018»: гостями студии станут члены оргкомитета гонки и её главные герои — каюры.
Трансляция начнётся 3 марта в 13.00 и завершится с окончанием праздничной программы, ориентировочно в 17.30.
Напомним, билеты на открытие «Берингии-2018» можно приобрести в кассе Камчатского театра драмы и комедии, а также в ФОКе «Звёздный» в Петропавловске-Камчатском. В продаже осталось ограниченное количество пропусков на трибуны, поэтому всем, кто откладывал покупку, нужно поторопиться!
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», Холдинговая компания «Группа «Norebo», ООО «Терминал «Сероглазка», OOO «Устькамчатрыба», АО «Стивидорная компания «Авача», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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