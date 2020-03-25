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21 Мая 2020, 14:29 | Регион сегодня
На Камчатке ещё два человека скончались от коронавируса
21 мая на Камчатке зарегистрированы 554 человека, инфицированных COVID-19, в том числе 21 ребенок в возрасте до 17 лет. 210 человек выздоровели, 5 погибли
За сутки выявлено ещё 18 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.Темп прироста инфицированных за сутки составил 3,35 %.
В палате интенсивной терапии находятся 4 пациента, из них 2 на инвазивном аппарате ИВЛ и 2 на НИВЛ.
Из всего количества заболевших у 48,7 % отмечается бессимптомное течение заболевания.
Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано более 308 тысяч случаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 8 764 случаев заражения. 85 392 заболевших вылечились, 2 972 человека погибли.
Теги: Камчатка коронавирус
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