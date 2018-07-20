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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:22 |
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На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
Созданием спортивно-туристического комплекса для проведения мероприятий по мотоциклетным и другим техническим видам спорта займется новый резидент свободного порта Владивосток – компания «МОТО ПАРК КАМЧАТКА». Стоимость проекта, по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» составляет 12 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новый комплекс будет ориентирован на соревнования высокого уровня, а также на обеспечение тренировочного процесса для спортсменов и команд. Сертифицированная трасса длинной около 1600 метров позволит безопасно проводить все виды мотоциклетных соревнований и предоставит возможность тренироваться и вырасти до пилотов высокого уровня детям и юношам.
«Наличие в Петропавловске-Камчатском современного спортивно-туристического центра общей площадью 63 тысячи квадратных метров выведет спортивную и зрительскую культуру региона на новый качественный уровень и внесет значительный вклад в развитие Камчатского края как туристического региона России. Гости и жители края получат возможность заняться мототуризмом, - говорит генеральный директор «МОТО ПАРК КАМЧАТКА» Руслан Карпов. – Активная фаза строительства начнется в третьем квартале 2019 года после завершения разработки проектной документации».
Технические характеристики объекта предполагают круглосуточную и круглогодичную эксплуатацию. В зимнее время года предполагается использование трасс для снегоходной техники.
«За счет стандартизации, регламентации и автоматизации услуг, предоставляемых Корпорацией резидентам ТОР и СПВ, рассчитываем на увеличение в текущем году количества реализованных инвестиционных проектов», - подчеркивает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
Напомним, в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 830. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 465 млрд рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 50,4 тысячи новых рабочих мест.
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