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04 Февраля 2016, 15:37 | Регион сегодня

На Камчатке добыто более 4 тонн золота

На четверть увеличили добычу золота предприятия Камчатки в 2015 году. Объем добытого драгоценного металла составил почти 4,2 тонны. По сравнению с 2014 годом увеличилась добыча как коренного (122,2%), так и россыпного (116,2%) золота

Кроме того, больше стали добывать и серебра – почти 4 тысячи тонн, что составляет 118,5% от уровня 2014 года. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Камчатского края.

«Добыча драгоценных металлов является одним из наиболее перспективных направлений развития горнодобывающей промышленности и в целом всей экономики региона. Мы активно развиваем эту отрасль , - рассказали в Министерстве природных ресурсов Камчатского края. - В прошлом году было завершено строительство золотоизвлекательной фабрики и горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении. В 2015 году на нем добыто почти 500 кг золота и более 1000 кг серебра. Проектная мощность ГОКа составляет 500 тыс. тонн руды в год, годовое производство золота – до 4,3 тонн. Постепенно предприятие будет выходить на эти мощности, что позволит нам увеличить добычу золота в крае почти вдвое. Общий объем инвестиций в «Аметистовое» в 2015 г. составил 5 млрд. 150 млн. рублей». 

Строительству ГОК «Аметистовый» был присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края.  Это позволяет компании получать дополнительные меры государственной поддержки, в том числе налоговые льготы, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на официальный сайт Правительства Камчатского края

Также на территории Камчатского края добычу драгоценных металлов осуществляют еще 8 предприятий: ЗАО «Корякгеолдобыча», АО «Камголд», АО «Камчатское золото», АО «Тревожное Зарево», ООО «Артель старателей «Вектор Плюс», ООО «Артель старателей «Камчатка», ООО «Андрадит», ООО «Пенжинская горная компания». 

Досье "Дальневосточного капитала": Добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в 2015 году осуществляли 9 предприятий. Всего  было добыто ОПИ 844,2 тыс. м3, в том числе: строительного камня – 315,9 тыс. м3, песчано-гравийной смеси – 343,7 тыс. м3 и строительного песка – 177,0 тыс. м3.

По сведениям, представленным недропользователями, налоговые поступления и другие платежи во все уровни бюджета РФ от деятельности предприятий горнодобывающей промышленности Камчатского края за 2015 год составили 2385,0 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Камчатского края – 1296,0 млн. рублей. По данным регионального Министерства финансов поступления в краевой бюджет платежей по налогу на добычу полезных ископаемых за 2015 год составили 330,639 млн. рублей, в том числе по налогу на добычу ОПИ – 10,665 млн. рублей, что составляет соответственно 143,4 % и 143,2 % от показателей прошлого года.

Журнал "Дальневосточный капитал".  
 

Теги: драгметаллы  золото  недра 


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