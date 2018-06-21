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Воскресенье| 08 Июля, 23:13 |
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Санаторий "Жемчужина Камчатки" вошёл в число резидентов ТОР
Об этом сообщил министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.
«Мы продолжаем привлечение инвесторов к реализации проекта территории опережающего развития «Камчатка». Напомню, что в апреле 2015 года была создана «Корпорация развития Дальнего Востока», которая приступила в середине прошлого года к активной работе по всему Дальневосточному федеральному округу. Соглашение между «Корпорацией развития Дальнего Востока» и ООО ДВЦ «Жемчужина Камчатки» было заключено 29 февраля, а уже 1 марта «Жемчужина Камчатки» была включена в реестр резидентов ТОР», - рассказал Дмитрий Коростелев.
«Жемчужина Камчатки» расположена в Паратунской рекреационной зоне Елизовского района. Общая площадь санатория – порядка 60 Га. На его территории расположены две собственные скважины термальной воды, протекает нерестовая река. В настоящее время для размещения посетителей в учреждении имеются основной лечебный корпус и коттеджи. Работают 3 бассейна. Отдыхающим предоставляется комплекс лечебных процедур общетерапевтического профиля.
«У «Жемчужины Камчатки» колоссальный потенциал. Очень приятно, что санаторий развивается, а его коллектив осваивает новые направления работы, готовясь к приёму пациентов для постинфарктной и постинсультной реабилитации, - рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко. - Реализация проекта ТОР открывает перед санаторием новые возможности для дальнейшего развития. Уже есть и потенциальные инвесторы, которые готовы сюда прийти. Уверен, что года через три мы санаторий не узнаем. Но при всех изменениях, профиль учреждения обязательно будет сохранён. Разработанный проект сочетает в себе и новые возможности, и устоявшиеся традиции».
В рамках реализации инвестиционного проекта в санатории планируется создание диагностического центра, строительство нового гостиничного корпуса, гостевых домиков. Предусмотрена полная замена инженерных коммуникаций, реконструкция бассейнов. В реализации проекта планируется использовать собственные средства санатория в размере 50 миллионов рублей, а также инвестиции российских и иностранных партнёров.
«Жемчужина Камчатки» – единственный санаторий, который практически полностью принадлежит краю. Многопрофильная здравница также включает в себя детский оздоровительный центр «Восход», - сообщил генеральный директор ООО ДВЦ «Жемчужина Камчатки» Алексей Ищенко. – Пока реализацию проекта начинаем собственными силами. На первом этапе проведём замену инженерной инфраструктуры - насосов, труб подачи отопления, горячей и холодной воды. Приступим к ремонту корпусов. Закрывать санаторий на время реконструкции не будем. Строительство планируем вести параллельно. Это позволит провести реконструкцию без ущерба для работы санатория. Для нас это важно, поскольку в учреждении регулярно отдыхают социально незащищённые категории граждан - пенсионеры, ветераны войны и труда, малоимущие».
После реконструкции число посетителей, которые одновременно смогут отдыхать и лечиться в санатории, возрастёт почти в 3 раза - со 130 до 350 человек. Кроме того, планируется значительно расширить перечень предоставляемых услуг. Гостям и жителям Камчатки будет предоставлена возможность проведения обследования и диагностики организма с получением рекомендаций по поддержанию и восстановлению здоровья. Новыми направлениями работы санатория станут программы семейного отдыха, туризма, реабилитации спортсменов, включая соборные Российской Федерации по зимним видам спорта.
Дальневосточный центр «Жемчужина Камчатки» стал вторым резидентом ТОР «Камчатка». Ранее соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока» подписала компания «Красноярск», которая впоследствии была переименована в ООО «Морской Стандарт-Бункер». Напомним, что проект этой компании предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18 тыс. тонн.
Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края отметил, что в настоящее время на рассмотрении управляющей компании ТОРа - АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся заявки от 18 потенциальных резидентов территории опережающего развития «Камчатка» на общую сумму 22,5 млрд рублей. Ещё не менее 10 инициаторов проектов планируют направить свои документы для заключения соглашений с управляющей компанией в ближайшее время.
«Полагаем, что до конца года все те резиденты, с которым мы входили в концепцию территории опережающего развития «Камчатка», смогут оформить необходимые правоустанавливающие документы, станут официальными резидентами ТОРа и приступят непосредственно к реализации своих проектов», - добавил Дмитрий Коростелев.
Постановление Правительства Российской Федерации «О создании территории опережающего развития «Камчатка» было подписано 28 августа 2015 года. Проект ТОРа предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной.
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