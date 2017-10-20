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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Ноября, 13:03 |
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ВТБ профинансировал сделку по приобретению оборудования рыбоконсервного завода на Камчатке
Аккредитив открыт для проведения расчетов по контракту с поставщиком Haarslev Industries (Испания) на приобретение оборудования для производства рыбной муки и технического жира высшего качества.
«Аккредитив помогает наладить деловые связи и ускоряет заключение контракта, поскольку страхует поставщика от риска неплатежа, а покупателя от риска непоставки товара. Использовав аккредитив, предприятие получило возможность дальнейшей реализации своих планов по модернизации», - отметил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Камчатском крае Сергей Финке.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Озерновский рыбоконсервный завод №55» - старейшее рыбопромышленное предприятие Камчатки, лидер рыбопромышленной отрасли Камчатского края. Предприятие специализируется на добыче и переработке рыбы. Имеет собственный добывающий флот, рыбоприемную пристань, холодильник, икорный, жиромучной цеха. Основные производственные мощности задействованы в круглогодичном режиме. В среднем завод выпускает более 22 тыс. тонн готовой продукции в год (свежемороженая, солено-мороженая рыбопродукция, икра бочковая и баночная, мука рыбная). Поселок Озерновский в Усть-Большерецком районе Камчатского края является крупнейшим мировым нерестилищем нерки.
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