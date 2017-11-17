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На Камчатке открыт новый животноводческий комплекс на 400 голов
В Усть-Большерецком районе Камчатского края открыт новый животноводческий комплекс на 400 голов дойного стада, сообщает пресс-служба региона. На полную производственную мощность комплекс выйдет в конце 2018 года.
Как уточнили в регионе, в этом отдаленном районе животноводческий комплекс стал первым за последние 20 лет. Проект реализован сельскохозяйственной артелью «Апачинская». В качестве господдержки предприятию была возмещена часть затрат на приобретение необходимой техники и оборудования.
В настоящее время на Камчатке реализуется несколько десятков инвестиционных проектов по переработке мясной и молочной продукции. За год производство молока выросло на треть. Камчатские предприятия на 38 процентов обеспечивают регион собственной молочной продукцией. Более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство мяса.
Создание новых производств на Дальнем Востоке ведется в рамках исполнения Послания Президента России Владимира Путина по обеспечению отечественным продовольствием внутреннего рынка от 3 декабря 2015 года.
Фото: пресс-служба правительства Камчатского края.
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