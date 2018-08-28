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На Камчатке третий этап "Берингии-2015" свяжет контрольный пункт "Чаба" с селом Хайрюзово
Первым к финишу второго этапа, с результатом 4 часа 23 минуты, пришел Андрей Семашкин, который второй день уверенно держит лидерство общего зачёта. Второе время прохождения этапа показал серебряный призер «Берингии-2014» Валентин Левковский. Сохраняет свои позиции Владислав Ревенок, пришедший к контрольному пункту «Чаба» с третьим результатом, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.
Виталий Тишкин, 18-летний каюр из Эссо, сместился с 4-го на 6-ое место. Анастасия Семашкина с 7-го места поднялась на 4-ое. Маргарита Байшуакова второй день уверенно держится на 11-ом месте, Анфиса Бразалук с 14-го места переместилась на 12-е.
Журналист из Москвы Григорий Манёв с 16-го места поднялся на 15-ое, опередив иркутянина Алексея Пономарева. Тем не менее, в общем зачете Григорий Манёв пока замыкает итоговый список. Отставание от лидера у последнего финишировавшего составило 4 часа 18 минут.
По результатам ветеринарной проверки с гонки сняты 8 собак. Причина – сбитые лапы. Шесть животных планируют отвезти в село Эссо, а Валентин Левковский и Валерий Соколов своих снятых собак пока решили везти по маршруту в нартах. Каюры надеются, что в дороге псы поправятся, их лапы заживут, и они снова встанут в упряжку.
Участник из Тымлата - Сергей Уваров - был оштрафован на 10 минут за нарушение действующих правил. Во время гонки, собака из его упряжки отвязалась и до самого финиша бежала рядом с нартой. По правилам, каюр должен был остановиться, вернуть пса в упряжку и только тогда продолжить путь.
Третий этап «Берингии-2015» свяжет контрольный пункт «Чаба» с селом Хайрюзово. По предварительным подсчётам, длина дистанции, которую предстоит преодолеть каюрам, составит около 85 километров.
По итогам второго дня, финишный протокол выглядит следующим образом:
Семашкин Андрей - 4:23:48,
Левковский Валентин - 4:28:53,
Ревенок Владислав - 4:44:59,
Семашкина Анастасия - 4:48:42,
Притчин Андрей - 4:54:36,
Тишкин Виталий - 4:57:48,
Суздалов Алексей - 5:07:38,
Чуприн Валерий - 5:09:39,
Кутынковав Евгений - 5:16:02,
Соколов Валерий - 5:25:10,
Байшуакова Маргарита - 5:50:42,
Бразалук Анфиса - 6:08:43,
Уваров Сергей - 6:18:34 (в т.ч. штраф +10 мин),
Нивани Иван - 7:05:50,
Манёв Григорий - 8:25:24,
Пономарев Алексей - 8:46:59.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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