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11 Марта 2018, 19:58 | Регион сегодня

На Камчатке дан старт рекордной "Берингии-2018"

Каюрам предстоит пройти порядка 2100 километров. Маршрут свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа. Дистанция поделена на 25 этапов.

Каюры вышли на маршрут утром 11 марта. В течение дня им предстоит пройти порядка 95 километров между селами Мильково и Долиновка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

В экспедицию отправились 15 каюров. Среди участников 9 камчатских спортсменов: Виталий Тишкин, Александр Чуприн, Андрей Семашкин, Анфиса Бразалук, Алиса Ищенко, Валентин Левковский, Роман Мандятов, Герман Айначгин. На упряжке Семёна Адуканова в гонку пошёл его однофамилец Ярослав Адуканов. Замена произведена по личному прошению заявившегося ранее каюра с разрешения оргкомитета. 5 каюров представляют в гонке Чукотский автономный округ: Тимофей Гынунтегин, Дмитрий Калявуквун, Захар Выквытке, Александр Долгодушев, Геннадий Томилов. В борьбу за победу также вступил каюр из Москвы Вячеслав Демченко.

Очерёдность выхода на старт была определена по результатам прошедшей накануне гонки на Кубок берингийского единства. Каюры пошли в экспедицию в последовательности, обратной их позициям в итоговом протоколе спринтерских соревнований: первым в основной заезд «Берингии» отправился Тимофей Гынунтегин, крайним вышел обладатель Кубка - каюр Валентин Левковский.

«Учитывая, что в этом году нам предстоит протяжённый переход, подготовку к гонке мы начали на месяц раньше обычного срока, посему к старту всё было готово: техника, люди, собаки. Вчера команда прокладки прошла и подготовила трассу следующего этапа до Долиновки. Всё проходит в штатном режиме, -рассказал заместитель руководителя гонки «Берингия-2018» Артём Чернов. - Помимо упряжек в гонку на 12 снегоходах идут порядка 30 человек сопровождения. В их число входят 3 человека судейской коллегии, 3 человека медицинской службы – один медик и два ветеринара, плюс волонтёры и команда прокладки и подготовки трасс. Мы поделили трассу на 3 участка. На первом участке - "Мильково-Ключи" - у нас в сопровождении идёт грузовая техника, она везёт топливо, корма, снаряжение. Дальше - от Ключей до Тиличик - мы идём только снегоходами, поэтому всё, что нам необходимо, будем везти на снегоходах. Кроме того, 8 марта мы предварительно сделали заброски груза в посёлки по трассе. Благодаря помощи компании "Витязь-Аэро" мы слетали в Оссору, Ивашку, Уку, оставили топливо и корм для собак. По дороге будем всё это забирать. Администрации Олюторского и Пенжинского районов выделяют 2 вездехода, они будут далее сопровождать гонку и помогать в перевозке грузов от Тиличик».

Самой юной участницей заезда стала 18-летняя спортсменка из Петропавловска-Камчатского Алиса Ищенко.

«Очень рада, что мне выпал шанс, благодаря моим наставникам-тренерам, поучаствовать в такой восхитительной гонке. Для меня это будет очень ценный опыт, поэтому я несказанно рада и рвусь в бой, - поделилась впечатлениями перед стартом Алиса Ищенко. - В гонку иду за исполнением своей мечты. Хочу узнать себя, пройти наедине с природой и со своей командой. Иду не за победой – за участием. Самое главное - мои родные и тренеры в меня верят, потому что если бы они в меня не верили, то они бы меня сюда не отправили. Надеюсь их не подвести теперь, оправдать их надежду и веру».

Московский каюр Вячеслав Демченко уже адаптировался к камчатскому времени и погоде. На старт гонки он вышел уверенным в своих силах и в своей команде.

«Перед стартом уже успокоился, потому что мы много тренировались. Когда ходили в Петропавловске-Камчатском, я видел свою команду, как она работает, меня все устраивает. Надеюсь, что в гонке я смогу насладиться природой Камчатки и Чукотки, - сказал Вячеслав Демченко. -  Я в восторге от самой гонки, от самого мероприятия, от организации, от подходя к людям, к гонщикам, к зрителям, волонтёрам. Всё очень красиво, на высоком уровне сделано. На самом деле, мне очень хочется в будущем вернуться сюда ещё. На такие гонки тянет, хочется приезжать, общаться с этими людьми, опять участвовать, быть частью этого мероприятия».

В этом году в гонку отправился известный на Камчатке спортсмен Андрей Иванов, в течение последних лет возглавлявший краевое министерство спорта. Он намерен пройти всю дистанцию в составе группы сопровождения.

«Много лет участвовал в организации гонки – и спортивной части, и праздничных мероприятий, но в этом году решил сам попробовать пройти маршрут волонтёром. В гонке буду поддерживать дух каюров, помогать в организации, работать с главами муниципальных образований. Ну и, конечно же, в гонке нужно помогать руками. Опыт больших экспедиций есть, поэтому, надеюсь, что как волонтёр я буду полезен», - сказал Андрей Иванов.

Каюрам предстоит пройти порядка 2100 километров. Маршрут свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа. Дистанция поделена на 25 этапов. Самый короткий переход составит порядка 20 километров, самые протяжённые –105 километров. «Берингия-2018» претендует на включение в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая протяжённая в мире гонка на собачьих упряжках. Для фиксации достижения в край прибыл главный редактор Российской «Книги рекордов» Алексей Свистунов.

«Судя по заявленному параметру, речь идёт о безусловном мировом достижении, о достижении России, естественно. Как главный редактор я могу с полной уверенностью сказать, что, если сравнивать со всеми существующими гонками подобного типа, этот численный параметр является абсолютным рекордом. Гонка должна быть успешной, только в этом случае может быть зарегистрирован рекорд. Для успешности хотя бы одна собачья упряжка должна от начала и до конца выполнить все условия гонки, - сказал Алексей Свистунов. -  "Берингия" – история изумительная, и по сути своей, и по содержанию, поскольку речь идёт не просто о каком-то соревновании, а о соревновании с участием животных и людей. Это редкое сочетание единства, в этом случае рекорд зависит не только от нашего разума и от наших технологий, но и от животных, которые, наверное, больше управляются на эмоциональном уровне. И соответственно, это достижение уникально по-своему. Я уже не говорю о том, что мало осталось приключений, а людям этого не хватает. Мой большой опыт в регистрации рекордов (уже почти на протяжении 30 лет) говорит о том, что это людям нужно, это в крови человека, и никакая самая шикарная машина не компенсирует радости, которую можно получить, проехав 100 метров на собачьей упряжке».

Следующим этапом гонки станет переход между сёлами Долиновка и Атласово.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», Холдинговая компания «Группа «Norebo», ООО «Терминал «Сероглазка», OOO «Устькамчатрыба», АО «Стивидорная компания «Авача», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Берингия  гонка 


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