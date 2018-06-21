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На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
14 июля в Петропавловске-Камчатском пройдет фестиваль «Попутного лета». Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
Фестиваль откроется с показательных выступлений членов Kamchatka Kayaking Club. Затем пройдет мастер-класс серфшколы Snowave. Будут представлены экстремальные виды спорта. Гости и участники фестиваля смогут увидеть флайборд-шоу, выступления на гидроциклах. Пройдут выступления танцевального коллектива и музыкальной группы. Для маленьких гостей фестиваля запланированы мастер-классы художественной студии и стринг-арта. Об уникальной природе Камчатского края расскажут сотрудники самого большого морского заповедника России – государственного природного заповедника «Командорский», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Мы проводим фестиваль во второй раз. В прошлом году он собрал любителей активного отдыха на воде, на этот раз мы хотим сделать праздник общегородским. Это красивое мероприятие для спортсменов и тех, кто только думает заняться спортом. У меня не просто яхтенный порт, мы создаем отдельную зону для отдыха, чтобы людям было комфортно, и они захотели вновь сюда вернуться», – объяснил инвестор ТОР «Камчатка» Алексей Кириленко.
Посетители фестиваля также смогут могут прокатиться на катерах, яхтах и каяках.
«Одно из главных преимуществ мероприятия – место его проведения. До индустриальной зоны бухты Бабия жители Петропавловска-Камчатского могут без труда добраться на общественном транспорте. В прошлом году на фестиваль приехали порядка 400 человек, в этом году мы ожидаем, что посетителей будет в несколько раз больше», – сказала и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко.
Досье "Дальневосточного капитала": Инвестор реализует в ТОР «Камчатка» проект по созданию порта для маломерного флота. Сейчас функционируют 3 плавпирса вместимостью на 50 стояночных мест для катеров. В рамках реализации инвестпроекта к 2020 году будет создано 5 плавпричалов на 100 стояночных мест с подходным фарватером и разворотным кругом.
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