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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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Парк летной техники пополнен на Камчатке
Презентация винтокрылых машин прошла 12 марта на авиабазе, расположенной в селе Николаевка Елизовского района. На вертодроме воздушные суда встречали Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Раенко, руководство авиакомпании.
«Приобретение новых воздушных судов – значимое событие не только для компании, но и для всей камчатской авиации, - отметил Владимир Илюхин. – В прошлом году поток туристов к нам на полуостров вырос в три раза, поэтому, безусловно, такая техника, будет востребована. У нас очень много замечательных, красивых мест, добраться до которых можно только с помощью вертолётов. Благодаря этим машинам уровень авиационного обслуживания на Камчатке значительно повысится».
В рамках презентации авиакомпания представила два новых мощных вертолёта типа МИ 8МТВ-1. Технические характеристики машин позволяют брать на борт больше пассажиров и грузов. Благодаря дополнительным топливным бакам дальность полётов воздушных судов значительно увеличена.
«Трудно представить жизнь Камчатского края без «вертикали», как мы говорим, потому что такова география наших населённых пунктов. Но сегодня жители даже самых отдалённых районов края не чувствуют себя оторванными, поскольку что вот такие винтокрылые машины во время могут доставить пассажиров, перевести продовольствие и другие необходимые грузы», - сказал Валерий Раенко.
Два других судна - типа МИ 8Т - уже состоят в парке компании. На полуостров они вернулись после капитального ремонта. По нормам авиации, эти машины также считаются новыми, поскольку имеют запас ресурсов равный тому, что имеет техника, только что сошедшая с конвейера. Благодаря проведённому циклу восстановительных работ, до следующего капремонта вертолёты должны прослужить около 8 лет с наработкой до 2 тысяч лётных часов.
«Развитие нашей компании и всей камчатской авиации мы, безусловно, видим не только в увеличении количества воздушных судов, но и расширении транспортной инфраструктуры, - отметил председатель наблюдательного совета авиакомпании «Витязь-Аэро» Алексей Хазов. - Наши усилия в этой связи направлены на реализацию проекта по развитию малой авиации в рамках ТОР «Камчатка». Мы планируем строительство взлётно-посадочной полосы, инфраструктурных объектов, увеличение ёмкости наших аэровокзальных помещений и ряд других технических мероприятий, которые позволят нам и дальше развивать отрасль».
Заявка на включение авиакомпании в число резидентов ТОР находится на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока, которая является управляющей компанией территории опережающего развития «Камчатка».
В настоящее время парк лётной техники авиакомпании насчитывает 25 вертолётов различных типов и модификаций.
«С новых вертолётов мы начали своеобразный ребрендинг авиакомпании, - добавил Алексей Хазов. – Решили уйти от двухцветной раскраски фюзеляжей. Теперь каждое воздушное судно будет иметь свой нестандартный рисунок. Тематика будет разная, но обязательно связанная с Камчаткой и туризмом. Надеемся, что новый подход в раскраске судов порадует наших пассажиров».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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