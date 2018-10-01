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На Камчатке начала работу новая ярмарка местных товаропроизводителей
Цены являются прямыми, без наценки, от самих производителей, без посредников. Кроме того, около 40 наименований товаров реализуются со скидкой до 30 процентов. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли Камчатского края.
Десятая по счету ярмарка занимает более 800 квадратных метров, на ней свою продукцию представляют компании «Парни», «Агротек», «Юкидим», «Океанрыбфлот», «Тымлатский рыбокомбинат», «Молокозавод Петропавловский», «Мильковское», «Свинокомплекс Камчатский», «Елизовский свинокомплекс-маркет», «Вегетория», «Мирагро», а также индивидуальные предприниматели края.
«Одним из приоритетных направлений развития многоформатной торговли в Камчатском крае является организация торговых площадок и ярмарок различных форматов, включая развитие собственной сети местных товаропроизводителей. Сегодня ярмарки стали инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса, позволяющей предпринимателям с минимальными затратами и рисками открыть торговое дело, а небольшому производителю расширить свое производство с гарантированным сбытом. При этом покупатели только выигрывают», – рассказали в министерстве.
Ярмарка расположена по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Топоркова, дом 8 (в помещении Роллердрома). Приобрести продукцию камчатских товаропроизводителей можно с 10:00 до 20:00 с понедельника по субботу, а также в воскресенье с 10:00 до 18:00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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