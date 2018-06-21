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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке в рамках мероприятий по сохранению поголовья оленей охотниками добыто 46 волков
На Камчатке в рамках мероприятий по сохранению поголовья оленей и развитию северного оленеводства в 2017 году охотниками было добыто 46 волков. Об этом сообщили в региональном агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира.
Напомним, что программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» была утверждена в 2013 году. Она предусматривает мероприятия по сокращению гибели северных оленей, финансовое обеспечение выплат премий за счет средств краевого бюджета заинтересованным охотникам, участвующим в мероприятиях по регулированию численности волков на территориях Корякского округа и Быстринского района.
«За одного добытого волка назначена премия в размере 30 тысяч рублей. Так, в прошлом году камчатским охотпользователям были произведены выплаты в размере 1 млн 380 тысяч рублей по фактически добытым 46 волкам», - сообщили в агентстве.
Там отметили, что также в 2017 году вынуждено было добыто 50 медведей, поскольку они представляли реальную угрозу для человека, и более 370 лис для оценки эпизоотической ситуации.
Добавим, что в настоящее время на территории региона зарегистрировано 20,9 тысяч охотников, получивших охотничьи билеты в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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