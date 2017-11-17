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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Января, 15:32 |
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На Камчатке пассажиропоток главных воздушных ворот региона вырос на 7%
«Из общего числа более 54 000 пассажиров перевезено авиапредприятиями Камчатки по территории края, а 15 634 пассажира прошли через международный сектор, - сказали в аэропорту. - По рейсам в другие регионы страны рост составил 6,4 %, по международным - 69%. Рост в более чем 1,5 раза на международных рейсах обусловлен активным интересом камчатцев к чартерным программам».
Рост пассажиропотока сохраняется на Камчатке уже не первый год. Так, в 2016 году международный аэропорт края обслужил порядка 617 750 пассажиров, что на 2,7% больше, чем в предыдущий период (в 2015 году - 601 800).
«Прирост пассажиропотока в 2018 году ожидается за счёт открытия нового межрегионального маршрута, а также за счёт увеличения количества чартерных рейсов. Вместе с тем, в 2018 году начнётся реализация инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), завершение которого приведёт к дополнительному увеличению пассажиропотока как на внутренних, так и на международных направлениях», - сказали в аэропорту.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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