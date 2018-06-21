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Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
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ОАО "Петропавловская судоверфь" более полугода не может погасить долги по зарплате
В учреждениях бюджетной сферы задолженность на отчетную дату отсутствует. Об этом сообщила министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.
«Общая сумма задолженности снизилась по сравнению с предшествующим месяцем на 5 млн 415 тыс. рублей», - отметила Инесса Койрович в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
По её словам, численность работников, перед которыми организации имеют задолженность, составляет 416 человек. Из 14 муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае долги по заработной плате зафиксированы в четырех, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
«Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на протяжении последних 7 месяцев фиксируется на предприятии ОАО «Петропавловская судоверфь». Обращаю внимание комиссии, что на сегодняшний день задолженность на данном предприятии составляет 33 млн. 242 тыс. рублей. Это задолженность за май - ноябрь текущего года», - подчеркнула министр.
По информации, представленной отделением пенсионного фонда по Камчатскому краю, задолженность по страховым взносам на ОПС и ОМС предприятий, оказывающих свою деятельность в сфере ЖКХ, составила 529 042 тыс. рублей.
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