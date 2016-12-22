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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:48 |
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Губернатор Камчатского края обратился с Инвестиционным посланием к органам власти и бизнесу
По словам главы региона, уходящий год стал весьма успешным для развития экономики Камчатки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«В крае успешно внедрены новые механизмы поддержки инвесторов, в том числе режим ТОР и Свободного порта. В ближайшее время мы ждем поправок в федеральный закон, которые позволят распространить режим порто-франко на Елизовский район. Региональное законодательство практически полностью переформатировано под потребности инвесторов. Внедрены новые финансовые меры поддержки: налоговые льготы, субсидирование процентной ставки, субсидии на строительство инженерной инфраструктуры. Мы сохранили весь объем мер поддержки малого и среднего бизнеса, ежегодно это позволяет реализовать около 300 проектов предпринимателей», - отметил Владимир Илюхин.
Он подчеркнул, что для снижения административных барьеров в крае реализуются федеральные дорожные карты Национальной предпринимательской инициативы, внедряется инвестстандарт, применяются ведущие практики Национального рейтинга с оценкой бизнесом работы власти по улучшению инвестиционного климата. В муниципалитетах постепенно начали внедрять лучшие муниципальные практики по поддержке малого и среднего предпринимательства.
«Коллеги, я знаю, что этот год был очень непростым для бизнеса, что многие столкнулись со спадом. Но большинству удалось перестроиться, а сложные экономические условия стали новым стимулом для развития предприятий, для повышения эффективности работы частного сектора. Несмотря на кризисные явления, показатели инвестклимата в крае растут. Во многом, благодаря стабильной работе промышленных предприятий и бизнеса, Камчатка второй год подряд показывает высокие результаты социально-экономического развития. По итогам 2015 года мы вошли в двадцатку по стране, это, несмотря на все наши географические и климатические особенности. В этом году показатели тоже неплохие, мы сохраняем третье место среди дальневосточных субъектов», - отметил глава региона.
По его словам, опережающими темпами в крае растет промышленное производство. За 9 месяцев темп роста составил 114,5 %. Высокий результат в горнопромышленном секторе. Благодаря реализации крупных проектов в этой сфере, индекс роста составил 162%. В сложных экономических условиях только в этом году в экономику Камчатки вложено почти 20 млрд рублей, это на 16,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль предприятий составила порядка 30 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.
«Мы видим, что позитивно изменение бизнес-среды оценивают и предприниматели. В том числе, в части сокращения административных процедур и сроков по получению госуслуг. Бизнес активно участвует в этих процессах, дает «обратную» связь и «подсвечивает» «узкие» места, - сказал Владимир Илюхин. - Вместе c тем, вынужден констатировать, что пока не в должной мере организована работа по созданию благоприятных условий на муниципальном уровне. Анализируя оценки, которые дает бизнес-сообщество, мы видим, что растет градус недовольства корректностью проведения проверок и количеством запрашиваемых документов, предоставлением земельных участков, подключением к сетям, качеством трудовых ресурсов. Это означает, что необходимо развивать существующую в крае систему формирования благоприятного инвестиционного климата, вырабатывать более точечные решения».
Глава региона заявил, что в 2017 году в Камчатском крае будет внедрен новый формат работы – целевые модели регулирования и правоприменения. Он разработан с учетом рекомендаций заседания Госсовета РФ по повышению инвестиционной привлекательности субъектов.
«Это, своего рода, президентские указы по улучшению инвестиционного климата в стране с четкими показателями по уменьшению сроков административных процедур, их упрощению. В ближайшее время в соответствии с ними должна быть откорректирована камчатская дорожная карта по улучшению инвестиционного климата», - сказал Губернатор.
Владимир Илюхин подчеркнул, что целевые модели регулирования будут в первую очередь распространены на: институты и инструменты для развития инвестиционного климата; кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства; технологическое присоединение к сетям электро-, тепло- и водоснабжения; оптимизацию контрольно-надзорной деятельности; систему мер по развитию малого предпринимательства.
Глава региона напомнил, что первоочередная задача для Камчатки – привлечение «качественных» инвестиций, которые приведут к модернизации и росту экономики.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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