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На Камчатке Андрей Рудович возглавит "Берингию" пятый раз подряд
Голосование состоялось накануне в рамках заседания организационного комитета по подготовке и проведению «Берингии-2019», которое прошло под руководством вице-губернатора Камчатского края – Председателя оргкомитета Алексея Войтова.
«Руководство традиционной камчатской гонки в очередной раз доверили Андрею Рудовичу, а главным судьей, как и в прошлом году, избран Андрей Гулей. Эти кандидатуры были предложены районами и поддержаны оргкомитетом. Считаем, что выбранные кандидаты отлично подготовлены к осуществлению возложенных на них функций. Они будут отвечать за проведение гонки с момента ее старта и до самого финиша», – отметил Алексей Войтов.
Андрей Рудович возглавит «Берингию» пятый раз подряд. Каждую гонку он проходит экстремальный маршрут вместе с каюрами в группе сопровождения: отвечает за маркировку трассы, обустройство стоянок, координирует все организационные вопросы, связанные с непосредственным прохождением дистанции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Напомним, «Берингия-2019» пройдет по маршруту Эссо – Усть-Камчатск. Ее протяженность после корректировок с учетом особенностей трассы и условий ее прохождения составит 1 343 километра.
21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском состоится открытие детской гонки «Дюлин». 23 февраля там пройдет торжественное открытие «Берингии-2019». 2 марта праздник, посвященный старту гонки, проведут в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года завершится 23 марта. Но точная дата зависит от погодных условий.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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