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Гонка "Берингия 2016" станет самой протяженной за последние 20 лет
Об этом заявил председатель организационного комитета гонки, заместитель Председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов.
«На очередном заседании оргкомитета принято решение, праздник, посвященный открытию «Берингии 2016» состоится 21 февраля. Это первый день трехдневных выходных, так что, если природа камчатская преподнесёт очередной сюрприз, сможем перенести открытие на 22 или 23 февраля, - сказал Алексей Войтов. – В этом году мы решили для удобства жителей, особенно тех, кто придет с детьми, начать программу в 12.00 часов. В зависимости от количества участников она продлится около 3,5 часов».
Традиционно в день открытия «Берингии» на биатлонном комплексе пройдет гонка-пролог, в ходе которой будут определены стартовые номера участников, а также детская гонка «Дюлин».
«Гонка «Дюлин» в этом году будет массовой. Недавно в крае прошли открытые первенства края по ездовому спорту, которые были тоже беспрецедентные по количеству участников. Уже сейчас мы понимаем, что в детской гонке будет не менее 40 участников. Это говорит о том, что ездовой спорт на Камчатке развивается», - отметил Алексей Войтов.
Он отметил, что комментировать гонки на биатлонном комплексе уже третий год подряд будет известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Помимо спортивной составляющей организаторы праздника вновь готовят грандиозную праздничную программу.
«В этом году организаторы праздника постарались максимально разнообразить программу: будет несколько зон активности, несколько сценических площадок. Помимо основной сцены, доступной для зрителей с трибун, будут организованы еще две – на участке освещенной трассы лыжной базы «Лесная» и на площадке за трибунами биатлонного комплекса, - сказал председатель оргкомитета. – Программа будет ориентирована на национальную культуру коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Мы планируем пригласить коллектив из Якутии, Бурятии, естественно, будет наш камчатский ансамбль «Мэнго», ставший «визитной карточкой» края. Кроме того, будет приглашенный «звездный» коллектив. Сейчас мы ведем переговоры с рядом исполнителей».
Ожидается, что билеты на трибуны, которые вмещают около 3000 человек, поступят в продажу 30 января. Основная масса будет реализована через кассы Театра драмы и комедии в Петропавловске-Камчатском. Часть билетов поступят в продажу в районах края. Стоимость билета на трибуну на открытие «Берингии 2016» составит 400 рублей. Как и прежде, прийти на биатлонный комплекс смогут все желающие. Для зрителей, которые не приобретут билеты, будет организовано несколько смотровых площадок.
В этом году, основная гонка стартует 1 марта. В течение месяца каюрам предстоит пройти 1398 км из Петропавловска-Камчатского до северного села Тиличики.
«Берингия» в этом году будет самая протяженная за последние 20 лет. Мы несколько увеличили маршрут за счет прохождения участка от Петропавловска-Камчатского до Милькова через Налычевскую долину. Маршрут непростой, каюрам предстоит преодолеть почти 1400 километров. Самое главное, чтобы снег выпал, пока его очень мало», - сказал Алексей Войтов. Он отметил, что в настоящее время идет регистрация участников гонки. «Свое участие подтвердили уже 7 каюров, официально заявки подали пока четверо. Первым заявку на регистрацию направил каюр из Петербурга. Мы сейчас обсуждаем с ним дату его приезда. Есть еще один каюр из центральной России, которая тоже хочет попасть на «Берингию». Сейчас она прорабатывает организационные вопросы – как ей везти питомцев и нарту. Расходы по доставке каюров, живущих за пределами края, или за рубежом, оргкомитет не может взять на себя. Мы в рамках развития ездового собаководства поддерживаем только каюров, которые живут на территории края, особенно в северных районах».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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