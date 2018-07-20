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Сухогруз "Инженер Трубин" прошел Северным морским путем до Камчатки и взял курс на Шанхай
Сухогруз «Инженер Трубин» (порт приписки Архангельск) прошел Северным морским путем и сделал промежуточную остановку в порту Петропавловска-Камчатского. Теплоход Северного морского пароходства - участник коммерческой экспедиции Тюмень – Сабетта – Камчатка – Китай, главная цель которой - доставка продукции отечественных предприятий по СМП в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Инженер Трубин» вышел из порта Сабетта 1 августа. Северным морским путем сухогруз прошел в караване под проводкой атомного ледокола «Вайгач», поэтому путь оказался на несколько дней продолжительнее. На Камчатку теплоход доставил груз для местных сельхозпроизводителей.
«Движение груза морским путем – это всегда дешевле. Сейчас к нам пришел ячмень. Специалисты посмотрят, и если все устраивает, то можно будет наращивать объемы поставок с территории Ямала, Урала, - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Пахомов. - Предприятия, которым это интересно, посмотрят логистику, себестоимость, которая складывается при движении этого груза, и сделают выводы».
Для субъектов Уральского федерального округа это первый практический опыт по доставке грузов Севморпутем, когда был задействован строящийся на Ямале порт Сабетта.
«Порт Сабетта уже сегодня рассматривается не просто как монопорт для транспортировки углеводородного сырья, но и как многофункциональный терминал, открывающий всем территориям России ворота Севморпути в Азию, Европу и Америку, - сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. - При этом экспорт и импорт происходят по самому кратчайшему и безопасному пути».
От берегов Камчатки «Инженер Трубин» взял курс на Шанхай. В сентябре он проследует обратным курсом через Камчатку на Ямал. По результатам экспедиции Тюмень – Сабетта – Камчатка - Китай будет принято решение о дальнейшем использовании Севморпути через арктический порт Сабетта.
В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил уверенность, что Петропавловск-Камчатский может и должен стать портом-хабом на курсе Севморпути как для российских, так и для иностранных судов. По мнению губернатора, на Камчатке можно делать межрейсовый ремонт, производить бункеровку, смену экипажа, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
«Петропавловск-Камчатский на пути СМП – единственный порт в северной части Тихоокеанского побережья, при этом незамерзающий порт. Сегодня представители судоходных компаний азиатско-тихоокеанского региона достаточно активно пытаются использовать этот путь, поэтому для нас эта работа, учитывая активное освоение арктического шельфа, приобретает государственное значение, - сказал Владимир Илюхин. – Приход «Инженера Трубина» - своего рода точка отсчета новой серьезной работы, которая нам предстоит в части освоения северного морского пути. Мы уже имели опыт отправки рыбопродукции из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Опыт удачный и нам этот успех необходимо закрепить».
DVKAPITAL.Ru, Владивосток
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