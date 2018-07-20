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Рекордный объем лосося добыт на восточном побережье Камчатки
Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.
Активная рыбалка сейчас ведется у восточного побережья Камчатки в Карагинском и Олюторском районах. На приемке работают порядка 50 судов. Пользователи уже добыли более 85 тысяч тонн горбуши. Как рассказал заместитель Председателя Правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын, отраслевой совет Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии принял решение о дополнительных объемах на вылов 37,5 тысяч тонн горбуши в Карагинской подзоне.
«Четные годы считаются нерыбными для восточного побережья Камчатки. Однако, в последнее время мы видим иную тенденцию. Начиная с 2010 года объем вылова на востоке в четные годы непрерывно растет. В 2010 году предприятия добыли 6 тысяч тонн горбуши, в 2012 – 16 тысяч тонн, в 2016 – уже 65 тысяч тонн. По нашим подсчетам, на востоке рыбалка продлится еще около недели. На западе уже фиксируются первые подходы лосося, там путина стартует со дня на день, как только закончится штормовая погода», – сказал Владимир Галицын.
В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах научное сообщество прогнозирует подход 150 тысяч тонн горбуши. Рыбохозяйственные предприятия Камчатки подготовились к старту путины. Люди на заводы уже доставлены, в ближайшее время ожидается подход судов из других регионов Дальнего Востока: Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев.
«Всего за период путины на Камчатке планируется добыть порядка 290 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Такого стартового прогноза у нас еще не было, он является рекордным. Главный фактор, кроме подхода рыбы, который может помешать – это погода, на западном побережье сложные метеорологические условия. Но я уверен, что у камчатских рыбохозяйственных компаний все получится», – добавил Владимир Галицын.
Напомним, Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности Российской Федерации. В 2017 году регион вновь показал рекордные объемы вылова – более 1,2 миллиона тонн, превысив показатель 2016 года на 13%. Лососевая путина-2017 также стала одной из лучших за последнее столетие – камчатскими рыбаками были добыты порядка 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Первое место Камчатский край занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам прошлого года составил 535 тысяч тонн.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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