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Четверг| 05 Июля, 05:47 |
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На Камчатке дан старт горнолыжному сезону
- Сегодня мы открываем новый горнолыжный сезон, подъемник новый заработает, еще и снег выпал, как по заказу. Я вас всех с этим поздравляю, - сказал Владимир Илюхин. – Мы открываем вторую страницу жизни «Морозки». Предстоит еще очень много работы: здесь обязательно будет построен гостиничный комплекс, кафе, будет современная инфраструктура, новые трассы. Мы сделаем все, что бы на Камчатке появился полноценный зимний курорт. А сейчас я хочу пожелать всем удачи на этих трассах, чтобы было как можно меньше травм и как можно больше улыбок и хорошего настроения».
Полномасштабная реконструкция горнолыжной базы «Морозная» началась с установки системы искусственного оснежения. Ее запуск состоялся в октябре 2013 года. Следующим этапом стало строительство 4-х местной кресельной канатной дороги. Ее протяженность составляет 1650 метров, с перепадом высот 530 метров. Промежуточная станция расположена на высоте 1650 метров. Максимальная пропускная способность канатной дороги 2400 человек в час.
«Во время подъема его скорость может регулироваться, максимальная – 5 метров в секунду. При такой скорости подъема время в пути до самой верхней точки будет составлять всего 5-6 минут. Это первая такая «канатка» на Камчатке, мы очень долго ждали эту дорогу. Стройка была непростая, практически все работы – это доставка материалов, установка опор – осуществлялись с помощью вертолетов. А ведь не каждый пилот сможет так ювелирно выполнить задачу. Но мы справились и, наконец, к началу горнолыжного сезона запустили дорогу», - рассказал директор горнолыжной базы «Морозная» Виктор Богун.
Новый подъемник позволит увеличить объемы тренировок спортсменов. Раньше горнолыжники и сноубордисты за одно занятие могли спуститься не более 10 раз, то с введением новой «канатки», количество подъемов и спусков в несколько раз увеличится.
Канатная дорога произведена словацкой фирмой «Татралифт», монтаж комплекса осуществлялся российскими специалистами под контролем экспертов фирмы-производителя из Словакии. В строительство объекта было вложено порядка 600 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В рамках реконструкции также проведены масштабные работы по обустройству новой ливневой канализации, укладке асфальта, обустройству пьедестала. Выполнена облицовка фасадов зданий администрации спортивной школы, проката, подсобных помещений.
Дальнейшее обустройство базы «Морозная» предполагает подготовку дополнительной трассы для снегоходчиков и любителей равнинных лыж. В ближайшее время планируется начать реконструкцию горнолыжной базы «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском. Ее модернизация станет следующим этапом развития инфраструктуры горнолыжных комплексов в Камчатском крае.
-Этой осенью мы сделали все подготовительные работы. В 2016 году планируем построить одну канатно-бугельную дорогу. Всего их будет пять. Проектом предусмотрено строительство системы искусственного оснежения и системы искусственного освещения. На Эдельвейсе будет масштабная реконструкция. На Красной сопке мы построили новое здание горнолыжной базы, будем продолжать работы и там, - рассказал министр спорта и молодежной политики Камчатского края Андрей ИВАНОВ. – Что касается «Морозки», то полагаю, на новогодних каникулах здесь побывает очень много любителей активного отдыха.
Сейчас горнолыжная база принимает коллективные заявки на обзорные экскурсии. В период зимних каникул с 03 по 10 января 2016г. бесплатно на новой канатной кресельной дороге на гору «Морозная» смогут подняться дети и подростки. Помимо «Морозной» в этом сезоне на Камчатке будут работать еще девять горнолыжных баз: пять в Петропавловске, по одной в Елизове, в Вилючинске, Эссо и Палане.
Фото сайта правительства Камчатского края
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