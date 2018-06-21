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Погодные условия заставили оргкомитет внести коррективы в маршрут "Берингии-2016"
«Изначально планировалось, что, стартовав из краевого центра 1 марта, упряжки проследуют через Налычевскую долину. Но зима в этом году очень сложная, снега на участке мало. Из-за аномальных холодов покров переморожен, снег очень сухой, похож на крошку. Передовая группа не смогла пройти долину даже на снегоходах, пускать там упряжки просто не безопасно. Есть много рисков, в том числе и для здоровья животных. Поэтому мы приняли решение перенести старт гонки, исключив из маршрута проблемный участок», - рассказал председатель организационного комитета гонки, заместитель Председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов.
В Петропавловске-Камчатском каюры пробудут до 4 марта. Затем автотранспортом спортсменов, их собак и снаряжение доставят в Мильковский район.
«До основного старта каюры примут участие в гонке-сателлите «Берингии» - «Елизовском спринте». Он состоится в ближайшую субботу, 27 февраля, в Долине уюта, - добавил Алексей Войтов. – В Мильковский район каюры отправятся утром 4 марта. Их поселят на спортивной базе «Весёлая горка». Все необходимые условия для размещения участников там уже подготовлены».
В день старта «Берингии» в селе Мильково пройдёт культурно-спортивный праздник. Для зрителей организуют работу игровых площадок, проведут различные конкурсы и соревнования, среди которых квест-игра «Школа молодого каюра». С концертными номерами перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы Камчатского края, а также известный ансамбль русской песни из г. Брянск «Бабкины внуки». Праздничная программа начнётся в 12:00.
«Старт состоится ровно в тот день, в который, по нашим предположениям, гонка должна была прийти в Мильковский район, - отметил Алексей Войтов. - 5 марта - первый день в череде выходных, приуроченных к Международному женскому дню. Праздник «Берингии» в селе Мильково даст хороший заряд, чтобы интересно провести эти небольшие весенние каникулы. Приглашаем всех желающих присоединиться к торжествам и поддержать каюров в этот важный для них день».
Напомним, в этом году «Берингия» пройдёт по восточному побережью Камчатки. На маршрут выйдут 15 каюров. Гонка финиширует в конце марта в селе Тиличики Олюторского района. С учётом переноса места старта, упряжкам предстоит пройти дистанцию более 1100 километров.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2016» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «Корякэнерго». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: «Корпорация ПАРУС», ЗАО «Агротек Холдинг». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Наше радио Камчатка», радиостанция «Русское радио Камчатка».
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