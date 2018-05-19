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29 Августа 2013, 22:46 | Регион сегодня

Олимпийская надежда Камчатки громким успехом начинает новый горнолыжный сезон

Камчатская горнолыжница, член основного состава российской сборной Елена Яковишина выиграла FIS старт на представительных международных соревнованиях в Чили. Счастливой для спортсменки стала супер-комбинация. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.

Отметим, что на пути к победе Елена оставила позади олимпийских чемпионок Ванкувера Марию Хофл-Риш, Викторию Ребенсбург и одну из лучших слаломисток мира Лену Дюрр.

Финишировав в супергигантском слаломе со вторым временем и уступив лишь победительнице Виктории Ребенсбург 0,6 сек., Елена Яковишина отыграла у немки в слаломе 0,67 сек. и выиграла суперкомбинацию. Это уже четвертая и пятая медали, заработанные россиянкой на чилийских трассах: две бронзы в слаломе и гиганте на национальном чемпионате Чили, серебро в супер-гиганте в Кубке Южной Америки и, наконец, золото и серебро в FIS-старте. Официальные FIS соревнования, организованные немецкой лыжной федерацией, в дисциплинах супер-G и супер-комбинация прошли на чилийском курорте Nevados de Chilian. В стартах участвовала российская команда в составе трёх горнолыжниц, куда кроме Елены Яковишиной вошла ещё одна камчатская спортсменка Мария Бедарева. Напомним, что обе девушки заявлены в основной состав национальной сборной России на Олимпийские Игры в Сочи в 2014 году.

DVKAPITAL.Ru, Владивосток

 

Теги: спорт 


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