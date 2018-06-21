|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Июля, 22:03 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Начальные суммарные ресурсы свободного газа в Камчатском крае составляют более 700 млрд куб.м
В расширенном совещании приняли участие член правления, начальник департамента по работе с органами власти РФ ОАО «Газпром» Владимир Марков, а также руководители структурных подразделений ОАО «Газпром», министры, члены правительства Камчатского края, главы муниципалитетов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Газификация края – одно из стратегических направлений развития энергетики. С каждым годом объемы потребления газа на Камчатке растут, - сказал Владимир Илюхин. - Благодаря программе газификации, в краевой столице переведены на потребление газа две крупнейших теплоэнергоцентрали, введена в эксплуатацию первая котельная, работающая на голубом топливе. Сейчас идет строительство межпоселковых газопроводов, которые позволят обеспечить газификацию объектов жилищно-коммунального комплекса в Елизовском районе и в Вилючинске».
Сегодня основные потребители природного газа – ТЭЦ 1, 2 и котельная №1. Только в 2014 году на производство тепловой и электрической энергии было потрачено 373 млн.куб.м газа. Однако, в настоящее время значительно возрос интерес к газификации и у представителей бизнеса. По словам министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрия Коростелева, с каждым днем увеличивается количество заявок от предпринимателей на подключение инфраструктурных объектов к газовым сетям. Между тем, утвержденных запасов природного газа на Камчатке на всех может попросту не хватить.
«Начальные суммарные ресурсы свободного газа в Камчатском крае составляют более 700 млрд куб.м., но степень их разведанности очень низкая, не более 2%, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск», генеральный директор ОАО «Камчатгазпром» Константин Степовой. – На 2015-2017 годы запланированы геологоразведочные работы, которые позволят обеспечить запасы газа от 7 до 17 млрд куб м. Но для существенного прироста природной базы на Камчатке необходимо организовать проведение геологоразведочных работ на прибрежном шельфе Охотского моря».
Помимо геологоразведочных работ, в том числе на территории Соболевского и Тигильского районов, участники совещания пришли к выводу, что добываемые сегодня объемы газа необходимо расходовать эффективно - в первую очередь, с учетом интересов отраслей, приоритетных для региона.
«Необходимо посчитать реальные объемы добычи и потребления газа. При этом необходимо четко определить экономический эффект для бюджета Камчатского края от газификации маломощных угольных котельных и, например, создания агропромышленных парков с возможностью круглогодичного выращивания овощей, поставляемых на столы наших земляков», - сказал Владимир Илюхин.
Глава региона поручил своему заместителю Сергею Пахомову организовать рабочую группу для проработки вопроса и дальнейшей корректировки «Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2012-2015 годы» с учётом обозначенных проблем и поставленных задач для энергетики края. Также губернатор призвал заняться поиском и разработкой альтернативных возможностей для обеспечения энергобезопасности региона.
«Газификация Камчатки позволила нам несколько лет назад приступить к коренной модернизации энергообъектов, в разы сократить потребление мазута, существенно снизить затраты на закупку топлива. Для региона очень важно, чтобы программа была реализована, - подчеркнул губернатор. - В тоже время, считаю необходимым доработать стратегию развития энергетики с учетом гидроэнергетического потенциала края. Уверен, будущее энергетики Камчатки – за разумным балансом при использовании газа и развитии альтернативных источников энергии».
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Бизнес Камчатки получил 30 наград конкурса "Всероссийская марка. Знак качества XXI века"
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
- Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
- На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
- На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
- На Камчатке официально стартовала лососёвая путина
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.