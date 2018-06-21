Начальные суммарные ресурсы свободного газа в Камчатском крае составляют более 700 млрд куб.м

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 06 Июля, 22:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
06.07 |
С 14 июля по Владивостоку можно путешествовать с профессиональным гидом бесплатно
06.07 |
Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
05.07 |
Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Января 2015, 15:52 | Регион сегодня

Начальные суммарные ресурсы свободного газа в Камчатском крае составляют более 700 млрд куб.м

Программа газификации Камчатского края нуждается в корректировке. Такое заявление сделал губернатор Владимир Илюхин в ходе совещания по вопросу исполнения поручений Президента РФ от 22 сентября 2007 года и решений совещания у председателя Правительства РФ Виктора Зубкова от 21 сентября 2007 года.

В расширенном совещании приняли участие член правления, начальник департамента по работе с органами власти РФ ОАО «Газпром» Владимир Марков, а также руководители структурных подразделений ОАО «Газпром», министры, члены правительства Камчатского края, главы муниципалитетов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.

«Газификация края – одно из стратегических направлений развития энергетики. С каждым годом объемы потребления газа на Камчатке растут, - сказал Владимир Илюхин. - Благодаря программе газификации, в краевой столице переведены на потребление газа две крупнейших теплоэнергоцентрали, введена в эксплуатацию первая котельная, работающая на голубом топливе. Сейчас идет строительство межпоселковых газопроводов, которые позволят обеспечить газификацию объектов жилищно-коммунального комплекса в Елизовском районе и в Вилючинске».

Сегодня основные потребители природного газа – ТЭЦ 1, 2 и котельная №1. Только в 2014 году на производство тепловой и электрической энергии было потрачено 373 млн.куб.м газа. Однако, в настоящее время значительно возрос интерес к газификации и у представителей бизнеса. По словам министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрия Коростелева, с каждым днем увеличивается количество заявок от предпринимателей на подключение инфраструктурных объектов к газовым сетям. Между тем, утвержденных запасов природного газа на Камчатке на всех может попросту не хватить.

«Начальные суммарные ресурсы свободного газа в Камчатском крае составляют более 700 млрд куб.м., но степень их разведанности очень низкая, не более 2%, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск», генеральный директор ОАО «Камчатгазпром» Константин Степовой. – На 2015-2017 годы запланированы геологоразведочные работы, которые позволят обеспечить запасы газа от 7 до 17 млрд куб м. Но для существенного прироста природной базы на Камчатке необходимо организовать проведение геологоразведочных работ на прибрежном шельфе Охотского моря».

Помимо геологоразведочных работ, в том числе на территории Соболевского и Тигильского районов, участники совещания пришли к выводу, что добываемые сегодня объемы газа необходимо расходовать эффективно  - в первую очередь, с учетом интересов отраслей, приоритетных для региона.

«Необходимо посчитать реальные объемы добычи и потребления газа. При этом необходимо четко определить экономический эффект для бюджета Камчатского края от газификации маломощных угольных котельных и, например, создания агропромышленных парков с возможностью круглогодичного выращивания овощей, поставляемых на столы наших земляков», - сказал Владимир Илюхин.
Глава региона поручил своему заместителю Сергею Пахомову организовать рабочую группу для проработки вопроса и дальнейшей корректировки «Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2012-2015 годы» с учётом обозначенных проблем и поставленных задач для энергетики края. Также губернатор призвал заняться поиском и разработкой альтернативных возможностей для обеспечения энергобезопасности региона.

«Газификация Камчатки позволила нам несколько лет назад приступить к коренной модернизации энергообъектов, в разы сократить потребление мазута, существенно снизить затраты на закупку топлива. Для региона очень важно, чтобы программа была реализована, - подчеркнул губернатор. - В тоже время, считаю необходимым доработать стратегию развития энергетики с учетом гидроэнергетического потенциала края. Уверен, будущее энергетики Камчатки – за разумным балансом при использовании газа и развитии альтернативных источников энергии».

 Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: газификация  Газпром 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика