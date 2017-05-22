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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае подано 14 тысяч заявлений на "дальневосточный гектар"
Ирина Серова, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики: "Наибольший интерес по-прежнему вызывают земли Хабаровского и имени Лазо районов. На территориях этих муниципалитетов взято больше всего участков. Продолжают поступать и коллективные заявки для совместной реализации более крупных проектов. Уже предоставлено более 400 таких земельных участков".
В среднем в месяц поступает свыше 800 заявлений. Чаще всего россияне берут землю для индивидуального жилищного строительства, сельского хозяйства и рекреационной деятельности. Вместе с тем, более половины граждан еще не определились с видом разрешенного использования гектара. По законодательству для этого у них есть один год.
«Чтобы помочь им определиться с видом деятельности и разобраться в других вопросах, в к крае созданы специальные мобильные группы, которые выезжают в отдаленные районы края и рассказывают гражданам, как оформить земельный участок в безвозмездное пользование», - рассказала министр Хабаровского края – уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина.
В 2017 году группы провели 185 информационных встреч, проконсультировав более 5 тысяч человек. По словам специалистов, жителей больше всего интересует система мер государственной поддержки получателей «дальневосточного гектара».
Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока: "До конца года мы ожидаем не менее 130 тысяч заявок. Люди берут землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства, ведения бизнеса, и на этом этапе наша главная задача – помочь людям деньгами, построить инфраструктуру, обеспечить удобный доступ к мерам поддержки, которые есть у государства".
В Хабаровском крае также активно ведется по созданию новых населенных пунктов в местах компактного размещения земельных участков. На сегодня в крае определилось два таких места - в районе села Свечино в Хабаровском районе ив районе села Кругликово в районе имени Лазо.
«Места, где концентрируется 30 и более дальневосточных гектаров, будут в первоочередном порядке подключаться к инфраструктуре, к ним будут подводиться дороги, электричество, вода. Амурская область, Хабаровский край, Сахалинская область уже корректируют свои инфраструктурные планы, исходя из появления, по сути, новых населенных пунктов на Дальнем Востоке. Напомню, по поручению Правительства РФ все регионы Дальнего Востока до 15 июня должны завершить эту работу и принять необходимые решения по первоочередному созданию необходимой инфраструктуры в местах компактного размещения дальневосточных гектаров», - сказал Александр Галушка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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