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24 Июля 2020, 16:05 | Регион сегодня |

Врио хабаровского губернатора приступил к зачистке команды Фургала

Своих должностей лишились уже четыре топ-чиновника правительства Хабаровского края

В их числе два первых зампреда краевого правительства – Хлапов, Золочевский -  и зампред по строительству Сальников, а также помощник экс-губернатора Захар Синяговский.

Последнего, кстати, Жириновский пообещал взять в Госдуму на место Дегтярева, но что-то не срослось – кандидатура главного хабаровского «смутьяна» не прошла согласование в надзорных органах.

Новым руководителем аппарата назначен соратника врио губернатора по Госдуме - Александр Никитин. Он работал руководителем аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который возглавлял Михаил Дегтярев. Молодой еще человек, но Дегтярев уважительно называет его «Сан Санычем». О новых кадровых назначениях пока не сообщается.

За три первых дня работы новому врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось договориться с Михаилом Мишустиным о выделении Хабаровскому краю дополнительных 1,3 млрд. рублей для выравнивания бюджетного дефицита.

Сегодня в Хабаровске ждут министра энергетики России Александр Новак. «Обсудим с ним вопросы энергетики Хабаровского края, топливно-энергетического комплекса», — сказал в прямом эфире Инстаграм Михаил Дегтярев. Новак по пути в Хабаровск проводит в Чите совещания по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к предстоящей зиме. Залететь в Хабаровск министру поручил глава правительства.

Напомним, отправляя Дегтярева в хабаровскую командировку, лидер ЛДПР Жириновский советовал ему не тасовать команду, которая сформирована и опробована в деле. Похоже, новый врио проявляет самостоятельность.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

Олег КУЛЬГИН.  Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Фургал  Дегтярев 


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