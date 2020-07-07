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Пятница| 31 Июля, 05:24 |
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В июле еще более 200 семей в Хабаровском крае оформили "дальневосточную ипотеку"
Только за первые три недели июля еще более 200 семей воспользовались своим правом на приобретение и строительство жилья с помощью кредита с процентной ставкой 2% годовых.
Хабаровский край входит в тройку лидеров среди субъектов ДФО по реализации льготной программы "Дальневосточная ипотека". По актуальным данным, общий объем финансирования по программе "Дальневосточная ипотека" в Хабаровском крае с начала года превысил 4,2 млрд руб. В регионе выдано более 1,2 тыс. 2%-ных кредитов, в том числе в течение июля подписали договоры на "дальневосточную ипотеку" порядка 200 семей.
"В ходе оперативного мониторинга реализации программы "Дальневосточная ипотека" в Хабаровском крае мы фиксируем положительную динамику. Есть точки соприкосновения интересов и возможностей как заемщиков, так и кредитных организаций. Сегодня мы видим, что для граждан, связывающих свою жизнь с Дальним Востоком, 2%-ная ипотека – один из ресурсных инструментов. По предварительным подсчетам, ее доля в общем количестве ипотечных кредитов в Хабаровском крае составляет около 20%", – сообщил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.
За январь-май 2020 года объем выданных ипотечных кредитов (вся продуктовая линейка) в Хабаровском крае составил 13 млрд руб., заключено более 5 000 договоров. Это на 31% больше, чем было профинансировано за пять месяцев 2019 года.
"Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда в последние месяцы, связанную с пандемией, жители Хабаровского края не останавливаются в решении жилищных вопросов. Есть рост как по количеству ипотечных кредитов, так и по объемам финансирования. Более того, и это очень важный показатель – население проявляет дисциплинированность в расчетах с банками, – пояснил министр экономразвития региона Виктор Калашников. – Данные за май 2020 года показали снижение просроченной задолженности по сравнению с 2019 годом и в количественном, и в процентном выражении. За первые пять месяцев текущего года просроченная задолженность по ипотеке в нашем регионе составила 536 млн руб. – это 0,6% от общей суммы задолженности. С января по май 2020 года она увеличилась на 8 млн руб., а в минувшем году за этот же период – на 9 млн руб. При этом в мае 2019 года просроченная задолженность была на уровне 0,8% от общей суммы".
Результаты ипотечного кредитования и платежной дисциплины жителей региона в летние месяцы будут известны в сентябре.
Правительство Хабаровского края продолжает оперативный мониторинг мер поддержки граждан и бизнеса кредитными организациями, ситуации в сфере труда и занятости в период пандемии, а также выполняет текущий анализ основных показателей социально-экономического развития в крае.
Пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края
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