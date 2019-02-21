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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 04 Марта, 16:56 |
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В Хабаровском крае объединят зоосад "Приамурский" им. Сысоева и парк им. Муравьева-Амурского
Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, в чье ведение входят учреждения. Также подчеркнули, что оптимизация расходов коснется только административно-управленческого персонала, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Действительно принято решение об объединении учреждений, но кадровые изменения коснутся только административно-управленческий персонала. В связи с этим будет небольшое сокращение дублирующих административных должностей, но не специалистов по профилю. Грубо говоря, у нового объединения будет один руководитель и два заместителя по профильным направлениям. Один будет отвечать за деятельность краевого парка, другой - за работу зоосада им. Сысоева. Расположится обновленное руководство там же, где и сейчас нынешнее: в доме 36 по улице Дзержинского в Хабаровске. Кроме того, думаю, объединив учреждения, можно будет заняться благоустройством зоосада, сделать его еще более привлекательным для посетителей, - сообщил министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.
Он также добавил, процесс оптимизации займет длительное время. Планируется, что заработает объединение не раньше сентября.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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