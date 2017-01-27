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"Полиметалл" подвел итоги работы на предприятиях Хабаровского края
Количество добываемой руды на Албазинском ГОКе за год составило более 1 865 тысяч тонн руды, 267 тысяч тонн руды добыли с подземного рудника «Ресурсы Албазино».
Компания прогнозирует, что в 2017 году производство на Албазино будет стабильным, при этом объем руды, поступающей с подземного рудника, увеличится.
Амурский ГМК при этом будет перерабатывать больше стороннего концентрата. Сейчас реализуется проект увеличения производительности Амурского ГМК: заключены контракты на поставку основного оборудования, идут необходимые земляные работы.
Напомним, что компания планирует вложить 55 миллионов долларов в увеличение производственных мощностей комбината. Проект позволит перерабатывать на ГМК около 50% концентрата казахского месторождения Кызыл. Концентрат Кызыла разделяют на потоки с высоким и низким содержанием углерода. Последний будет рентабельно перерабатывать в Амурске, благодаря применению автоклавной технологии.
«Полиметалл» планирует вывести модернизированное автоклавное отделение на полную увеличенную проектную производительность во второй половине 2018 года. Это позволит перерабатывать первый концентрат с Кызыла сразу после запуска этого месторождения.
Напомним, на данный момент Амурский ГМК успешно ведет переработку сырья, поставляемого с золоторудной компании Майское (Чукотка) и «Ресурсы Албазино» (район им. Полины Осипенко).
Сейчас технологическая цепочка предприятия проходит модернизацию c целью увеличения производительности комбината, одна из уже выполненных задач - расширение участка очистки оборотных растворов. В этом году на комбинате продолжатся работы по увеличению производственных мощностей.
На предприятиях Охотского района производство золота увеличилось на 15 процентов по сравнению с 2015 годом, а производство серебра на 13%. В 2016 году было произведено 3,6 тонн золота и более 40 тонн серебра. Это произошло благодаря тому, что Хаканджинская фабрика переработала более 100 тысяч тонн руды с участка Авлаякан в Аяно-Майском районе, где у компании действует рудник. Это руда с высоким содержанием полезных компонентов и лучшими металлургическими свойствами. Источником роста производства стал и запуск фабрики кучного выщелачивания на месторождении Светлое. За несколько месяцев работы фабрика выдала более 700 кг золота в цементате. На зимний период работа фабрики приостановлена. Отсыпка руды и выход фабрики на производственные мощности возобновится во втором квартале этого года.
Геологоразведка продолжится на нескольких участках Охотского района. В планах компании - ввод в производство участков Кундуми и Киранкан (оба расположены вблизи Авлаякана Аяно-Майского района), а также участка Хоторчан, который находится между Хаканджой и Светлым. Отработка участков планируется ко второму полугодию 2018 года. Новые разведанные ресурсы обеспечат стабильную эксплуатацию Хаканджинского горно-обогатительного комбината. В ООО «Охотской ГГК» и ООО «Светлое» произошли кадровые изменения. Управляющий директор этих предприятий Александр Витальевич Акамов назначен директором якутского филиала АО «Полиметалл УК». Он будет курировать геологоразведочную деятельность и освоение месторождений Нежданинское и Прогноз. На должность управляющего директора ООО «Охотская ГГК» и ООО «Светлое» назначен Константин Валерьевич Леманов, который в свое время занимал должность главного инженера Хаканджинского ГМК.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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