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06 Марта 2019, 09:45 | Регион сегодня |

"Краш-тест" для начинающих предпринимателей пройдет в Хабаровске

"Краш-тест для бизнес-проектов" организуют в Хабаровске.

Идеи начинающих и действующих предпринимателей эксперты оценят по нескольким направлениям: бухгалтерский учет, кадровый потенциал, финансовая стойкость и маркетинговая стратегия. Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, мероприятие проводится во второй раз, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

- Главная цель конкурса - развитие бизнес-сообщества в регионе, а также привлечение молодежи к предпринимательской деятельности. В прошлом году начинающие бизнесмены дали положительную оценку "краш-тесту". Участники получили обратную связь от экспертов, которые выявив ошибки, постарались помочь конкурсантам запустить их стартапы. Из 12 проектов были отобраны пять самых перспективных идей, - отметили в министерстве.  

Например, один из победителей Алексей Лукьянов в скором времени намерен открыть "Центр экологического сопровождения малого и среднего бизнеса". Он уже подал документы на оформление ИП. Разработка природоохранной документации, выполнение расчетов и моделирование негативного воздействия на окружающую среду – одни из самых востребованных среди предпринимателей услуг, предоставляемых центром. Екатерина Куптель и Екатерина Кирьянова также успешно реализуют свой проект "Россия начинается с меня". Их идея – создание яркого и запоминающегося образа Дальнего Востока для туристов со всего мира. Девушками подготовлена линейка сувенирной продукции.

Основным организатором "Краш-теста" выступает Фонд поддержки малого предпринимательства края. Как отметили в финансовом институте,  заявки на участие в отборе принимаются до 7 марта 2019 года на сайте конкурса. В проекте должны быть отражены: бизнес-идея, финансовая составляющая, персонал и продвижение.

- Мы понимаем, что будущим бизнесменам нужно учиться, в том числе, тщательнее прорабатывать бизнес-план и финансовую сторону стартапов, чтобы выходя на рынок, быть готовыми к действительности. Мы также готовы оказывать дальнейшее сопровождение проектам, которые будут одобрены конкурсной комиссией. Помимо этого победители получат готовый комплексный план по развитию бизнеса, - сообщила риск-менеджер Фонда Екатерина Цурман.

Отметим также, что те, у кого еще нет действующего бизнеса, могут принять участие в "разборе" проектов в качестве слушателя и найти для себя инструменты для дальнейшего продвижения своих идей. Помимо этого начинающим предпринимателям презентуют продукты для ведения бизнеса.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: предпринимательство  г. Хабаровск  краш-тест  бизнес 


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