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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Ноября, 13:03 |
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В Хабаровске открылась конференция по кооперации на "дальневосточном гектаре"
Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев зачитал приветственное слово главы Минвостокразвития России Александра Галушки.
"Закон о «дальневосточном гектаре» сделал мечты тысяч россиян о собственной земле реальностью. Многие из тех, кто получил участок, начали строить свой дом, основали фермерское хозяйство и теперь налаживают производство собственной продукции. Наша задача - создать максимально комфортные условия, чтобы люди могли реализовать себя на земле, зарабатывать на полученных гектарах. Именно для этого мы создаем новые и усовершенствуем существующие механизмы поддержки для тех, кто решил открыть свое дело на Дальнем Востоке", - рассказал Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока.
Как было отмечено, около 15 процентов поступающих заявок на получение "дальневосточного гектара" являются коллективными и их количество растет. В первую очередь, конференция призвана помочь данной категории получателей гектаров – показать передовой опыт в поддержке малых форм хозяйствования и кооперации, а также анонсировать новые механизмы поддержки сбыта произведенной продукции.
Основными вопросами деловой программы конференции станут меры поддержки малых форм хозяйствования и кооперативов, создание межрегионального кооператива, формирование электронной площадки сбыта, функционирование экспортно-ориентированных кооперативов, агрегация продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах», взаимодействие с торговыми сетями, продвижение дальневосточных брендов в другие субъекты Российской Федерации и за границу, механизмы снижения стоимости строительства жилья в рамках кооперации.
Помимо деловой программы в конференции предусмотрена образовательная часть. Ведущие эксперты в области кооперации и продвижения продуктов расскажут участникам программы «дальневосточный гектар» и всем желающим о том, как создать эффективно работающий кооператив; о повышении доступности жилищного строительства в рамках кооперации; о развитии территории за счет региональных продуктов и о правильном брендировании.
Конференция продлится два дня.
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