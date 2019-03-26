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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
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Хабаровский бизнес повелся на предвыборные лозунги и жестко прогадал
Экономическая ситуация в стране объективно ведет к подавлению предпринимательской активности населения. Увеличение НДС, повышение акцизов на топливо, введение налогов для самозанятых, необходимость маркировки товаров, введение экологического и утилизационных сборов и другие поборы наносят сильный удар по экономике, промышленному производству, инвестициям, малому бизнесу.
Поэтому когда в своей предвыборной программе будущий глава Хабаровского края Сергей Фургал пообещал революционную, в хорошем смысле этого слова, вещь – а именно, освободить от налогов предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в регионе, и даже ввести «полностью безналоговый режим», это было свежо, актуально и обнадеживающе.
В тот «сказочный» сентябрь восемнадцатого, казалось, бизнес поверил в эти лозунги, и проголосовали за него на выборах, выдав карт-бланш на анонсированную реформу. Прошло полгода, и предприниматели в недоумении: где «революция»?
Понятно, что быстрой победы над «ветряными мельницами» никто не ждал. Вселяли надежды бэкграунд нового губернатора как бизнесмэна и его хорошее знание этой среды. Да и наследство от предыдущей власти он получил, чего греха таить, неплохое. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в крае в последние годы росло и сейчас превышает 53,5 тысячи. Численность работников небольших предприятий увеличилась с 28,7% до 30,1% от всего трудоспособного населения региона.
Также вспомним, что в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) Хабаровский край в прошлом году занял 18-е место, переместившись с 40-го. В крае были созданы территории опережающего развития, в соседнем Приморском крае заработал режим свободного порта Владивосток (СПВ). Казалось бы, это хорошая база для осуществления Фургалом благих намерений. Но недаром говорится, что ими «выстлана дорога в ад». У нас, конечно, не все так печально, но тем не менее.
За полгода Хабаровский край не только не продвинулся вперед в поддержке МСП, но даже сдал назад по ряду позиций. На встрече с представителями АСИ в конце декабря прошлого года, например, выяснилось, что в профильной теме глава региона и его подчиненные откровенно плавают. Бизнесмен Сергей Степанов на том совещании сказал, что в крае во второй половине 2018 года по инвестклимату вообще никакая работа не велась. А замгубернатора Игорь Аверин договорился до того, что если предпринимателям нужен «этот инвестклимат», то пусть собираются и работают самостоятельно.
Сегодня малый бизнес края опять предоставлен сам себе, а фискальная нагрузка не только не уменьшилась с нового года, а наоборот выросла. Особенно обескураживают поборы местных чинуш. Предпринимателям Хабаровска, например, приходится втридорога платить за иностранных работников, чего в соседних регионах ДФО нет.
Строителей душат административные барьеры. Недавно на своей странице в соцсетиместный крупный девелопер Алексей Коломеец разразился настоящим криком отчаяния по этому поводу. «Мне надоело молчать и терпеть. Понимаю, что и сам не ангел. Строительный бизнес непрост, работая в нём, я порой совершал просчёты, за которые готов ответить. Но сил сдерживать злость уже нет – административный беспредел городских чиновников превысил все мыслимые пределы», - написал он.
По-прежнему коррупционными выглядят схемы ведения бизнеса в лесной и рыбодобывающей отраслях края. Неслучайно за наведение порядка в этой отрасли взялись правоохранительные структуры. А ведь не так давно председатель региональной организации «Опоры России» Сергей Мазунин на встрече лидеров деловых объединений края с Сергеем Фургалом обозначил проблемы малого и среднего бизнеса в лесной отрасли, которые можно решить на краевом уровне.
«В свободном доступе отсутствует информация о наличии и ресурсных характеристиках лесных участков, которые могут быть переданы в аренду малому и среднему бизнесу в целях заготовки древесины. Чтобы провести аукцион по передаче в аренду лесного участка, необходимо их сформировать и поставить на кадастровый учет, но в бюджете на эти мероприятия не выделяются средства. Дополнительным ограничением для бизнеса, вопреки указаниям Рослесхоза, является краевая практика применения повышенных коэффициентов по арендным платежам за лесные участки, даже на те, где права аренды получены на аукционе. В итоге предприниматели платят суммы, в десятки раз превышающие минимальные, определенные федеральным законодательством», - рассказал общественник.
На заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению исполнения требований законодательства на территориях опережающего социально-экономического развития и соблюдения прав предпринимателей в ДФО, которое традиционно прошла под председательством заместителя Генпрокурора РФ в ДФО, предприниматели озвучили проблемы по взаимодействию с налоговыми органами. Речь о необоснованном отказе в приеме налоговой декларации, превышениях должностных полномочий при проведении допроса предпринимателя, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности адреса, даже если предприятие зарегистрировано по месту нахождения учредителя (директора).
И это далеко не полный список того, что мешает развитию МСП в регионе. Кому, как не властям региона, бороться с этим? Но они и здесь молчат!
Словом, проблем во взаимоотношениях малого бизнеса со всеми уровнями власти в Хабаровском крае столько, сколько увидишь далеко не в каждом регионе России. Малое предпринимательство в Хабаровском крае сегодня больше напоминает голодную сироту, чем сытое дитя, совсем как в поговорке «у семи нянек дитя без глазу». Куда уж там до безналоговых режимов, обещанных Сергеем Фургалом.
Павел ЛЕБЕДЕВ, фото "Ведомости".
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