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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Строительство объездной трассы вокруг Хабаровска может обойтись в 25-30 млрд рублей
Хабаровский край – один из первых регионов в ДФО, который начал внедрять механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в реализации проектов транспортной инфраструктуры.
Как сообщил министр экономического развития и внешних связей края Виктор Калашников, в регионе реализуются два крупных проекта на основе ГЧП. Это – строительство объездной дороги вокруг Хабаровска и реконструкция международного аэропорта «Новый» в краевой столице.
Говоря об объездной трассе, Виктор Калашников отметил, что сейчас идет проектирование дороги. Одновременно разрабатывается и финансовая модель, так как трасса будет платной и станет строиться с привлечением денег инвестора, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Работы будут достаточно затратными, по предварительным оценкам строительство трассы может обойтись в 25-30 млрд рублей. Учитывая пилотный характер проекта, фактически единственного подобного на Дальнем Востоке, мы предлагаем федеральным властям участвовать в софинансировании», - отметил Виктор Калашников.
Глава Минтранса РФ Максим Соколов, принявший участие в совещании по развитию транспортной инфраструктуры в ДФО, пообещал поддержать проект.
На совещании в Хабаровске шла речь о поддержке региональных авиаперевозок, пригородного железнодорожного сообщения, а также привлечении внебюджетных источников в развитие транспортной инфраструктуры ДФО.
В частности, руководством Минтранса была презентована новая программа поддержки пассажирских перевозок на местных линиях. Предлагается формирование новых авиалиний вокруг узловых аэропортов, в число которых входит и Хабаровский аэропорт. На субсидии смогут рассчитывать авиакомпании, внедряющие маршруты на дальность до 1,2 тыс. км (для ДФО – до 1,8 тыс. км). Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 1,5 млрд рублей. Новая модель поддержки должна заработать в этом году. По расчетам Министерства, уже к 2015 году объем перевозок по внутренним маршрутам вырастет с 35 до 45 млн пассажиров. Количество региональных линий должно увеличиться с 1300 до 1500.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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Это быть таким дебилом чтобы инвестор деньги свои вкладывал в дороги России.
Не боись, они не дебилы. Сказано -же, что нужно 30млрд, возьмут госудрственных чинуш в долю, а потом будут делится прибылью, хорошо , что мне не придётся там ездить, живу далеко от тех мест.
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