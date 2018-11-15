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Следственное управление СКР по Хабаровскому краю задержало генерального директора ООО "Лан"

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения

Следственное управление СКР по Хабаровскому краю задержало генерального директора ООО «Лан» (бывший «Аркаим») Александра Лепихова.

Уголовное дело, в рамках которого произведено задержание, было возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Лан», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия,  А. Лепихов, являясь генеральным директором ООО «Лан», с декабря 2017 года по апрель 2018 года не выплачивал заработную плату работникам указанного лесозаготовительного предприятия. Аналогичная ситуация складывалась и на первом предприятии, которое учредил предприимчивый житель Ванинского района, - ООО «Аркаим».

Эта лесоперерабатывающая компания громко заявила о себе несколько лет назад, сделав ставку на глубокую переработку леса и партнерство с зарубежными компаниями. Однако затем дела у нее не заладились, взятые кредиты оказалось нечем отдавать, на предприятии перестали выплачивать зарплату.

Спасали «Аркаим» всем миром, включая бывшего губернатора Хабаровского края и нынешнего полпреда. В результате банк-кредитор в лице ВЭБ забрал имущественный комплекс себе и на его базе разворачивает новое производство.

Однако часть имущества Александр Лепихов сохранить сумел и основал новую компанию – ООО «Лан», которую очень быстро постигла судьба предшественницы. Правда, в ходе следствия выяснилась удивительная деталь – деньги на осуществеление деятельности и выплату зарплаты у учредителя и гендиректора обоих предприятий были.

В августе 2018 года в отношении генерального директора ООО «Аркаим» следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

По делу о невыплате зарплаты в «Лане» в настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление точного количества пострадавших и суммы долга, местонахождения имущества предприятия и наложение на него ареста с целью возмещения причиненного ущерба, восстановление конституционных, в том числе трудовых, прав работников.

«Во второй половине ноября текущего года в ходе обыска в офисных помещениях предприятия обнаружено и изъято более 700 трудовых книжек бывших работников организации, которые ранее руководство не выдавало, ссылаясь на то, что они утеряны. Сразу после обнаружения и изъятия следователями активно начала проводиться работа по возврату документов законным владельцам и допросу потерпевших», - сообщили ДВК в пресс-службе следкома по Хабаровскому краю.

Что же касается основных мощностей бывшего «Аркаима», то их судьбой озаботились уже новые власти. Недавно в правительстве края состоялась рабочая встреча губернатора Сергея Фургала со старшим вице-президентом управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павлом Билибиным. Павел Билибин отметил, что ВЭБ намерен сохранить единый производственный комплекс предприятия, приложить все усилия для возобновления выпуска продукции и повышения эффективности этого актива.

Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что правительство края поддерживает позицию Банка развития. Власти региона заинтересованы в скорейшем запуске производства. «Сотрудники предприятия не должны страдать от недобросовестных действий собственников и других структур, которые сейчас там работают. У нас в приоритете – возобновление производства, работа предприятия строго по закону, выплата «белой» заработной платы и стабильные налоговые поступления в краевой бюджет. Мы со своей стороны готовы делать все, что необходимо в рамках закона для решения этих задач», - подчеркнул Сергей Фургал.

Сейчас на предприятии построен современный деревоперерабатывающий комплекс, численность персонала составляет более трех тысяч человек. Планируемые объемы производства оцениваются в 2 млн кубометров переработанной древесины в год.

Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: СКР  зарплата  долги 


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