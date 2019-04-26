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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Мая, 22:43 |
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Хабаровский бизнес губят высокие энерготарифы
Очередная волна повышения коммунальных тарифов в Хабаровском крае может накрыть малый бизнес с головой, и не всякому предпринимателю будет по силам выбраться из-под нее. Обещания краевых властей остановить рост «коммуналки», на которые уповали предприниматели, остались на бумаге, а монополисты упорно гнут свою тарифную линию, выкачивая из потребителей последние соки.
Бьют тревогу в Николаевском районе, где с 1 июля ожидается самый высокий рост коммунальных платежей, в первую очередь для бизнеса. С 1 июля 2019 года в Хабаровском крае наиболее высокий рост тарифов на услуги ЖКХ прогнозируется в Николаевском районе. Для всех потребителей электроэнергии от Николаевской ТЭЦ (кроме населения) тариф поднимется в 1,7 раза. В Николаевске-на-Амуре образована одна из площадок ТОР, но с такой стоимостью энергоносителей не то, что новые не придут, - даже те разбегутся, кто сейчас есть.
В тревожном ожидании находятся хлебопеки северных территорий региона. Стоимость электроэнергии для юридических лиц в населенных пунктах, не связанных единой энергосистемой, достигает 83,95 руб. за один киловатт, дальнейшее повышение может привести к закрытию десятков пекарен в регионе, потому что выпечка хлеба окончательно превратится в убыточное дело.
По данным комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, выпуск хлебобулочных изделий на территории края осуществляют 218 пекарен, из них 44 находятся в зонах децентрализованного энергоснабжения на территориях 13 районов края: Хабаровского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Ванинского, Верхнебуреинского, имени Лазо, Ульчского, имени Полины Осипенко, Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского. Они то и окажутся в наиболее уязвимом положении.
Напомним, 1 июля 2019 года Хабаровский край накроет вторая волна повышения коммунальных тарифов. Они будут увеличены на 2,4 процента к уровню января, когда прошло первое повышение — на 1,7 процента. Таким образом, годовой рост самых ощутимых «необходимостей» для жителей региона в этом году составит 4,1 процента. Если учесть, что подобные увеличения происходят каждый год, то коммунальная удавка все сильнее сжимается на шее жителей края.
Напомним, по информации регионального комитета по ценам и тарифам, с 1 января в Хабаровском крае повысилась плата за коммунальные услуги. В частности, тариф на электроэнергию вырос с 4,43 рублей за кВтч до 4,51 (рост 1,8%). Для жителей сельской местности и горожан, в установленном порядке оформивших использование стационарных электрических плит или электрокотлов в индивидуальных и многоквартирных домах, а также представителей дачных и садоводческих объединений действует понижающий коэффициент, но и здесь фиксируется рост тарифа. Они платят 3,15 за кВтч, тогда как в декабре прошлого годат ариф составлял 3,10 рублей).
Также в первом полугодии повысилась плата за тепловую энергию - с 1705,32 рублей за Гкал до 1734,22 (рост 1,7%). Тарифы на горячую воду устанавливаются по муниципальным образованиям. Предельный рост на первое полугодие на всей территории края составляет 1,7 процентов – с 1705,32 рублей за Гкал до 1734,22.
Кроме того, подорожал природный газ – с 6985,84 рублей за тысячу кубометров до 7104,24 (рост 1,7%). Тариф на холодную воду увеличился с 41,08 рублей за кубометр до 41,77 (рост 1,7%) по Хабаровску и с 27,69 рублей до 28,16 (рост 1,7 %) в Комсомольске-на-Амуре, водоотведение – с 32,90 рублей за кубометр до 33,46 в краевой столице, с 12,45 рублей до 12,66 в Комсомольске-на-Амуре.
Добавило правительство Фургала и еще один финансовый «головняк» хабаровчанам, переложив комиссию за коммунальные платежи перенесла с энергетических организаций на плечи рядовых потребителей. Если помните, с 1 января 2019 года по решению комитета цен и тарифов Хабаровского края из тарифа на тепловую энергию для абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания» исключены затраты на выплаты комиссионных сборов банков и других агентов при оплате счетов за энергоресурсы, сообщила пресс-служба ДГК.
Теперь при оплате услуг отопления и горячего водоснабжения потребители ДГК в Хабаровском крае самостоятельно оплачивают комиссию агента, принимающего платёж. Ранее данная опция осуществлялась ДГК и учитывалась при формировании счёта на оплату энергоресурсов. Размер ставки комиссионного вознаграждения при этом не превышал 1% от суммы оплаты. Сейчас она реально стала больше.
Заместитель генерального директора по сбыту ДГК Дмитрий Богдановский подчеркнул, что энергокомпания не разделяет позицию комитета по ценам и тарифам Хабаровского края по полному исключению указанных затрат из энерготарифа и не берет на себя ответственность перед гражданами за негативные последствия.
Также хабаровчан в ближайшем будущем ожидает повышение платы за проезд в общественном транспорте. Пересмотр тарифов в этом направлении проводится раз в год. Действующий регулируемый тариф на перевозку пассажиров автотранспортом в Хабаровске был установлен с 1 августа 2018 года в размере 25 рублей. Таким образом, повышение регулируемых тарифов возможно не ранее, чем в августе 2019 года, но эта дата уже не за горами. Думается, что перевозчики не преминут воспользоваться предоставляющимся шансом.
Вот так, копейка к копейке, набегают сотни и тысячи рублей, которые приходится дополнительно выкладывать гражданам из своего кармана, и без того не переполненного рублями. Вице-спикер краевой Закдумы Юрий Матвеев в интервью «Российской газете» отметил, что высокая затратность проживания людей является одной из главных проблем Хабаровского края. Люди повсеместно задают вопрос по поводу тарифной политики на энергоносители. Из-за цен на энергоносители на селе почти невозможно заниматься производственной деятельностью.
По мнению депутата, высокие цены на энергоносители "выдавливают" население и бизнес с Дальнего Востока, люди недовольны стоимостью услуг ЖКХ и покидают территорию.
Особую актуальность приобрел вопрос выравнивания тарифов на тепловую и электрическую энергию на всей территории края. Реальными рычагами для этого должны стать газификация населенных пунктов и электросетевое строительство, особенно на селе. Что даст возможность избавиться от дорогущих дизельных электростанций и локальных котельных, которых в крае более полутысячи. Но пока со стороны исполнительных властей края движения в этом направлении не видно, считает вице-спикет.
Тема тарифов актуализирована в ходе обсуждения жителями Хабаровского края предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. 15 февраля завершился муниципальный этап этой работы. Об ее итогах на заседании гордумы Хабаровска рассказал начальник городского управления экономического развития Александр Анисимов. Он констатировал, что главными вопросами, волнующих хабаровчан, являются высокие тарифы на коммунальные услуги, льготное налогообложение, развитие транспортной инфраструктуры и ряд других. Затем чиновник перечислил главные предпочтения жителей города:
«Назову предложения, набравшие наибольшее количество голосов в рейтинге по каждому фокус-вопросу. Вопрос № 1 - «Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке развивалась экономика?»: предложение - «Восстановить и развивать промышленные предприятия», количество голосов - 2745. Вопрос № 2 - «Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке было удобно и просто вести предпринимательскую деятельность?»: предложение - «Уменьшить налоги», количество голосов - 5732. Вопрос № 3 «Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали?»: предложение - «Снизить тарифы на ЖКХ и ГСМ», количество голосов - 5958. Вопрос № 5 – «Чего не хватает для жизни на Дальнем Востоке по сравнению с Центральной Россией?»: предложение - «Снижение цен на авиабилеты для всего населения Дальнего Востока», количество голосов - 4243. Вопрос №6 - «Что нужно сделать, чтобы люди дольше жили»: предложение - «Улучшить качество бесплатной медицинской помощи населению», количество голосов - 5587. Вопрос № 7 «Что нужно сделать в вашей сфере деятельности, чтобы это улучшило жизнь жителей Дальнего Востока?»: предложение «Увеличить заработную плату», количество голосов – 2276», - сообщает АНО «Открытый город».
Резюмируя, можно выделить главное. Хабаровчанам не комфортно жить в домашнем регионе. Они указывают на отсутствие работы, низкую зарплату, недостаточный уровень социальных услуг, оторванность от центральной России. Это дополняется перманентным ростом стоимости коммунальных услуг, энерготарифов, налогов и прочих поборов с населения и бизнес-сообщества. Властям Хабаровского края пора бы перестать раздавать обещания, а вместо этого встать на реальную защиту прав хабаровчан на достойную жизнь, как и было обещано во время выборов губернатора.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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