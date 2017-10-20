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В Хабаровске за два года построили дорогу к площадке ТОСЭР
В Хабаровске состоялась церемония открытия дороги по улице Донской. Капитальный ремонт позволил организовать полноценное транспортное сообщение между поселком Горького и Проспектом 60-летия Октября с подъездом к площадке ТОСЭР «Хабаровск», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правительства края - министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, мэр Хабаровска Александр Соколов, руководители краевых и муниципальных властей.
На все работы потребовалось около двух лет.
Часть средств были выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Финансовую поддержку проекту также оказали муниципальные и краевые власти.
Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин подчеркнул, что развитие дорожной сети является одним из главных приоритетов региональных и муниципальных властей.
«Мы поступательно развиваем дороги регионального и городского значения. Так, в этом году завершили строительство трассы «Лидога-Ванино». Помогаем муниципалитетам. Дорога по улице Донской имеет большое значение как для инвесторов ТОСЭР «Авангард», которые смогут выстраивать более комфортную логистику, так и для жителей краевой столицы», - сказал Сергей Ивашкин.
По данным администрации Хабаровска, благодаря федеральной и краевой поддержке в этом году удалось значительно увеличить объемы дорожного строительства. Всего было капитально отремонтировано 29 километров трасс, и еще 8 км сделали внепланово за счет сэкономленных средств.
В планах муниципальных властей на 2018 г. капитально отремонтировать почти в три раза больше магистралей – 93 км. Только по программе «Безопасные и качественные дороги» планируется получить финансирование в объеме 1,6 млрд рублей. Продолжится ремонт улицы Краснореченской, начнутся работы на улице Тихоокеанской – там планируется произвести ремонт в течение 2 лет.
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