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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пилотный проект "Кадровый потенциал" успешно реализуется в Хабаровском крае
Аналогов такой площадки по ускоренному поиску вакансий нет ни в одном субъекте РФ. Цель ее – повысить число трудоустроенных граждан на предприятиях края. За несколько месяцев работы свои данные уже внесли порядка двухсот человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Вступить в «Кадровый потенциал» могут все жители края, независимо от возраста и наличия образования. На учет могут встать не только неработающие граждане, но и те, кто планируют сменить сферу деятельности. Для включения в базу необходимо один раз посетить центр занятости населения по месту жительства и заполнить заявление, резюме и согласие на обработку персональных данных.
Далее всю работу на себя берет сотрудник центра занятости. Исходя из пожеланий человека и предъявляемых им требований к рабочему месту, специалист подбирает подходящую работу, связывается с гражданином и организует собеседование с работодателем. Также сотрудник центра занятости населения оказывает дальнейшее содействие в трудоустройстве. Если человека не устроила предложенная работа, поиск продолжится. Вся процедура является бесплатной.
«Главное отличие электронной базы данных от официальной регистрации граждан в качестве безработных – экономия времени. Гражданину не нужно приходить на перерегистрацию и отчитываться о выданных на работу направлениях. Предприятия также заинтересованы в этом проекте. Принципиально для нас – обеспечить эффективную связку между работодателем и потенциальным работником», - отметил председатель комитета по труду и занятости населения края Константин Виноградов.
Он также добавил, что вся представленная информация хранится на закрытых серверах, доступ к ней имеют только специалисты центра занятости населения и комитета, осуществляющие непосредственный подбор работы. Базы нет в открытом доступе, она не видна даже работодателям. Это исключает утечку персональных данных.
На сегодняшний день уже есть положительные результаты реализации пилотного проекта. В конце прошлого года из электронной базы данных для судомеханического техникума им. Героя Советского Союза В.В. Орехова в Комсомольске-на-Амуре были подобраны сотрудники. Специалисты уже приступили к работе.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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