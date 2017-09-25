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В Хабаровском крае на торги выставляются три типографии
«Во всех трех объектах продаются 100-процентные доли Хабаровского края, везде основные средства и помещения хорошие. Колоссальный интерес мы ожидаем к аукциону, где будет выставлена хабаровская краевая типография. Это предприятие оснащено новым импортным оборудованием, здесь сложился профессиональный коллектив. Поэтому надеемся, что цена лота будет перебита многократно», - сообщил корреспонденту «Золотого Рога» председатель Фонда имущества края Алексей Тюрин.
В настоящее время производится оценка имущества и бизнеса, которую осуществляют независимые оценщики. В соответствии с контрактами, эта работа должна быть закончена до конца октября, а сам аукцион намечен на середину ноября. Как пояснили редакции источники в правительстве Хабаровского края, идея продажи типографий появилась год назад, когда была сделана первая независимая оценка Хабаровской краевой типографии.
Сумма, которую назвали оценщики по результатам аудита предприятия, показалась руководству края весьма привлекательной – порядка 400 млн рублей, причем стоимость непосредственно типографского бизнеса составила около 10% от суммы общей стоимости объекта. Большую ее часть составляет имущественный комплекс. Это здание площадью около четырех тысяч квадратных метров в исторической части города, большая часть которого сдается в аренду.
Предполагается, что и сейчас сумма оценки будет находиться примерно на таком же уровне. Для бюджета Хабаровского края, испытывающего ощутимый дефицит, это серьезное подспорье. К тому же, в последние годы типографию сотрясали громкие скандалы, которые подливали «масла» в желание расстаться с этой непростой обузой, в которую хабаровское правительство с начала этого века не вложило ни копейки.
Типография выживала за счет прибыльной работы. Но когда произошел финансовый кризис, предприятие, полностью зависящее от импортных поставок, перешло в чрезвычайной режим. Здесь вынуждены были сократить коллектив, взять кредит для покрытия долгов и приобретения новых станков для замены морально и физически устаревшему оборудованию. Типография пока держится на плаву, но без инвестиций в развитие долго не протянет.
Тем не менее, новость о грядущей приватизации в коллективе встретили с напряжением.
«Мы не знаем, что ждать, - сказал в интервью «ДК» генеральный директор АО «Хабаровская краевая типография» Михаил СИДОРОВ. – Вдруг, новый собственник не захочет заниматься типографическим бизнесом, распродаст оборудование и распустит коллектив. Куда проще, просто сдавать здание в аренду. Такой сценарий погубит предприятие со 120-летней историей, сложившимся профессиональным коллективом и создаст ощутимую брешь в этом сегменте экономики края».
Типография специализируется на выпуске глянцевых журналов, имеет для этого относительно новые полиграфические печатные машины и лучшую автоматическую линию по сборке тиражей за Уралом. На этом рынке она – безусловный дальневосточный лидер. Кроме этого, типография аккредитована для печати бюллетеней на выборах всех уровней в Хабаровском крае и ЕАО, имеет большой опыт в этой сфере и выпускает продукцию высокого качества. А впереди большие выборы – президента, депутатов Госдумы. Кто сможет заменить предприятие? Размещать заказы на бюллетени во Владивостоке или Благовещенске очень неудобно.
Председатель хабаровского крайизбиркома Геннадий НАКУШНОВ заявил редакции, что уведомил организаторов приватизации из Фонда имущества об особенностях краевой типографии и попросил учесть это при подготовки продажной документации. Судя по всему, обращения трудового коллектива и крайизбиркома были услышаны. Алексей Тюрин пообещал, что смена профиля типографии не предвидится.
«Полиграфический бизнес выглядит привлекательным. Заинтересованный инвестор сможет извлечь из него большую прибыль», - заявил председатель краевого Фонда Имущества.
Остается надеяться, что победитель аукциона будет думать также.
Олег КУЛЬГИН.
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