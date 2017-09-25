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Китайская госкорпорация COFCO планирует инвестировать в проекты Хабаровского края
"Мы готовы предоставить необходимые механизмы и оборудование, специалистов, которые помогут увеличить урожайность, а также гарантировать закуп сельскохозяйственной продукции, произведенной в Хабаровском крае", -прокомментировал Юй Сюйбо, президент корпорация COFCO.
Координатором взаимодействия с госкорпорацией COFCO выступит Корпорация развития Хабаровского края.
«Работа по формированию и согласованию с китайскими партнерами пула инвестиционных проектов должна быть завершена до конца текущего года», - сказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
Напомним, ранее представители COFCO заинтересовались проектом по поставке природной воды с Камчатки, Сахалина и Приморья.
Корпорация «COFCO» является одной из 49 крупнейших государственных компаний Китая, которая специализируется на торговле и глубокой переработке зерновых, масляных и иных культур. Корпорация входит в ТОП-500 крупнейших компаний мира по рейтингу Fortune.
Фото пресс-службы правительства Хабаровского края.
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